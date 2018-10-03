Американская компания поможет привлечь инвестиции в Ташкент

3 октября 2018 16:48 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Свою помощь в привлечении инвесторов и поднятия для них рейтинга Ташкента предложила на встрече в администрации столицы американская компания Oppenheimer. Об этом, как передаёт "Подробно.uz" сообщила пресс-служба хокимията города Ташкента.

Представители Oppenheimer отметили, что предоставление инновационных, индивидуальных решений для клиентов отличает их от конкурентов. Oppenheimer гордится своей репутацией как частной компании, которая помогает отдельным лицам, семьям, руководителям компаний, фондам, благотворительным организациям, предприятиям и учреждениям.

Финансовые консультанты Oppenheimer используют обширные ресурсы и опыт почти 1900 других специалистов, в том числе в исследованиях рынка акций, рынках капитала и инвестиционно-банковских услугах.

Предоставление беспристрастного совета и предоставление доступа к широкому спектру традиционных и нетрадиционных инвестиционных продуктов является основой бизнеса компании Oppenheimer, отметили на встрече.

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