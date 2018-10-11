Индекс Dow Jones упал на 3% на фоне повышения доходности гособлигаций США

Промышленный индекс Dow Jones в среду снизился на 831,83 пункта (3,15%) по итогам сессии на Нью-Йоркской фондовой бирже на фоне повышения доходности государственных облигаций США. Об этом свидетельствуют данные, размещенные на сайте торговой площадки, пишет ТАСС.

На момент завершения сессии индекс Dow Jones установился на отметке 25598,74 пункта. Индекс S&P 500, который включает 500 самых крупных компаний рынка США, снизился на 94,66 пункта (3,29%) и оказался на отметке 2785,68 пункта. Индекс электронной биржи NASDAQ снизился на 315,97 пункта (4,08%), до 7422,05 пункта.

По итогам сессии упали в цене акции целого ряда технологических компаний. В частности, Twitter - на 8,47%, Netflix - на 8,38%, Apple - на 4,63%, Intel - на 3,76%. Телеканал CNBC сообщил, что президенту США Дональду Трампу доложили о снижении индексов.

Телеканал привел в связи с этим следующее заявление представителя Белого дома: "Это коррекция на рынке, ориентированном на рост. Вероятно, это здоровое явление. Это пройдет, а американская экономика остается сильной".

Данное падение Dow Jones стало крупнейшим с февраля. Тогда индекс снизился на 1175 пунктов (4,6%), до 24346 пунктов. По оценкам агентства Associated Press, данный индекс никогда до этого не терял сразу так много пунктов. При этом в процентном исчислении имели место не менее серьезные падения, в последний раз до этого Dow Jones снижался на 4,6% в августе 2011 года, что равнялось тогда 520 пунктам, так как индекс составлял около 11000 пунктов.

Dow Jones впервые преодолел отметку в 24 тыс. пунктов 30 ноября прошлого года, порог 25 тыс. пунктов - 4 января текущего года, а 26 тыс. пунктов - 16 января. В конце декабря прошлого года Трамп заявил, что 2018 год будет очень успешным для американских компаний и фондового рынка.

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