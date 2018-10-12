В Узбекистане пустующие гособъекты будут продавать без оценки стоимости

БАКУ /Trend/ - Шавкат Мирзиёев разрешил продавать пустующие государственные объекты недвижимости без проведения оценки их стоимости с выставлением на аукцион на электронной торговой площадке E-IJRO AUKSION по стартовой цене, равной 1 суму, передаёт "Подробно.uz" со ссылкой на указ главы государства.

Единственное условие для покупателя – принятие определенных инвестиционных и социальных обязательств.

При этом ряд объектов государственной собственности может быть передан предпринимателям только на условиях государственно-частного партнерства, в рамках которого государственным партнером выступает соответствующее министерство или ведомство.

В число таких объектов попали образовательные учреждения, в том числе дошкольные, объекты здравоохранения и спорта, культуры, в том числе кинотеатры, клубы, концертно-зрелищные учреждения и объекты кинофикации.

Однако это требование не распространяются на пустующие государственные объекты недвижимости, не используемые по профилю деятельности, по которым организация государственно-частного партнерства признана нецелесообразной соответствующим министерством или ведомством.

Еще один важный момент – хокимы областей получили право предоставлять земельные участки и продавать пустующие государственные объекты недвижимости без проведения аукциона путем прямых переговоров с покупателем для реализации инвестиционного проекта с установлением инвестиционных (на сумму не менее 1 миллиона долларов в эквиваленте) и социальных обязательств.

При этом, решения председателя Совета министров Каракалпакстана и хокимов областей по данным вопросам подлежат предварительному рассмотрению и утверждению в Жокаргы Кенесе Республики Каракалпакстан и Кенгашах народных депутатов областей.

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