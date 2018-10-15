Азербайджан намерен повысить урожайность хлопка

15 октября 2018 18:23 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - В этом году с посевных площадей ООО "Азерпамбыг", находящегося на балансе Азербайджанской промышленной корпорации (АПК), планируется собрать 60 тысяч тонн хлопка.

Об этом в понедельник сказал журналистам генеральный директор корпорации Камран Набизаде.

"На ООО "Азерпамбыг" на сегодняшний день приходится 30-35 процентов произведенного в Азербайджане хлопка. В этом году посев велся на 29 тысячах гектаров земель и в этом году планируется собрать 60 тысяч тонн сырого хлопка. В следующем году, согласно поручениям главы государства планируется расширение посевных площадей, в ближайшие годы - повышение урожайности до 23-25 центнеров с гектара. Эта задача будет выполняться с привлечением новых технологий и высококвалифицированных кадров", - отметил Набизаде.

(Автор: Илькин Шафиев)

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