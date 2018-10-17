Крупнейшие банки Узбекистана стали инвесторами проекта Tashkent City (Эксклюзив)

БАКУ /Trend/ - Крупнейшие банки Узбекистана – «Асака банк», «Узпромстройбанк» и «Алока банк» – стали инвесторами международного делового центра (МДЦ) Tashkent City в Ташкенте, сообщили Trend во вторник в дирекции крупнейшего градостроительного проекта в Узбекистане.

Согласно информации, до конца 2021 года банки перенесут головные офисы на территорию МДЦ в 26, 33 и 28 этажные здания, соответственно. Строительством зданий займётся китайская строительная и инжиниринговая компания Shanghai Construction Group, занимающая 16 место в мире по размеру активов.

«Все предварительные договорённости по сотрудничеству с компанией из Китая уже достигнуты. Финансовые учреждения уже предоставили в дирекцию МДЦ детальный концепт-дизайн высотных сооружений», – сообщили в Tashkent City.

В соответствии с концепт-дизайном у всех четырёх зданий будет общая подземная парковка, а сами офисы будут отвечать требованиям премиум класса. Предварительная стоимость каждой из высоток составит около 80 миллионов долларов.

Ожидается, что строительные работы начнутся уже в первой половине 2019 года. В настоящее время идут работы по проектированию зданий.

Отметим, что «Асака банк», «Узпромстройбанк» и «Алока банк» являются одними из крупнейших банков Узбекистана с государственной долей и по общему объёму активов (свыше 7,13 триллиона долларов) в сумме занимают 30,1 процента от всего банковского сектора страны.

Все они, по решению административного совета МДЦ Tashkent City, являются инвесторами Лота №6 вместе со специализированной строительной компанией из Южной Кореи Bomi Engineering & Construction Co Ltd.

«Асака банк» создан в 1995 году. Акционерами банка являются Министерство финансов, «Узавтосаноат», Фонд реконструкции и развития, Алмалыкский горно-металлургический комбинат, Бухарский нефтеперерабатывающий завод, «Узбекские железные дороги» и прочие.

«Узпромстройбанк» был основан в 1922 году как Промышленный банк. В 1991 году банк преобразован в акционерно-коммерческий. В 2009 году изменено наименование на открытый акционерный коммерческий банк «Узбекский промышленно-строительный банк» (АКБ «Узпромстройбанк»). Среди акционеров министерство финансов, Фонд реконструкции и развития, а также предприятия базовых отраслей экономики.

«Алока банк» создан в 1994 году в целях обеспечения экономического роста и финансовой поддержки предприятий Узбекского агентства связи и информатизации и субъектов малого бизнеса и частного предпринимательства. Акционерами банка являются министерство финансов, Фонд реконструкции и развития, «Узбектелеком», Фонд развития информационно-коммуникационных технологий и прочие.

Напомним, что работы над проектом Tashkent City продолжаются более года. За ходом реализации проекта наблюдает лично президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев, а также международные эксперты с целью оценки экономической состоятельности мега-проекта, его эффективности, прозрачности процессов.

Реализацией крупномасштабного проекта Tashkent City занимаются известные компании из Германии, Японии, Южной Кореи и Великобритании.

Проект реализуется исключительно за счет финансовых вливаний узбекских и зарубежных инвесторов, как закреплено в соответствующем постановлении Кабинета министров Узбекистана от 28 июля 2017 года.

Градостроительная документация, архитектурная концепция и инженерное проектирование, согласно этому же правовому акту, также разрабатываются за счет собственных средств иностранных и местных инвесторов.

Вся территория поделена на восемь отдельных участков – лотов, у каждого из которых разные этапы завершения работ до конца 2021 года и отдельные инвесторы.

В рамках МДЦ будут построены первый в Узбекистане небоскрёб высотой в 200 метров (японская Nihon Sekkei, французская Bureau Veritas и сингапурская DP Architects), который, в частности включит в себя бизнес-центры класса "А+" и пятизвездочную гостиницу Ritz Carlton; европейский бульвар с элементами национальной архитектуры (турецкие Uzguven Mimarlik и Muhendis); пятизвёздочная двадцатиэтажная гостиница Hilton и другие объекты.

(Автор: Фикрет Долуханов. Редактор: Хазар Ахундов)

Твиттер: @FDolukhanov

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