В Узбекистане могут снять запрет с рекламы винодельческой продукции

17 октября 2018 10:55 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - В Узбекистане реализуется ряд проектов по дальнейшему развитию винодельческой отрасли, созданию новых, популярных и перспективных сортов винограда, которые пользуются большим спросом на мировом рынке, передаёт "Подробно.uz".

"Узшаробсаноат" совместно с Узбекским государственным научно-проектным институтом по землеустройству провели инвентаризацию отведенных под виноградники площадей. В результате было выявлено, что всего сегодня виноградники в стране занимают 73,3 тысячи гектаров, из них 11,5 тысячи гектаров – промышленные плантации. Сейчас на этих виноградниках выращивается несколько перспективных сортов.

В 2018-2023 годы "Узшаробсаноат" планирует расширить территории своих виноградников с 4,3 тысячи гектаров до 20 тысяч, что позволит создать еще 3200 новых рабочих мест.

Еще один важный момент – в республике запрещена реклама винодельческой продукции, но, возможно, это вето будет снято. Об этом говорил и президент Узбекистана на специальном совещании в марте этого года, посвященном развитию сферы виноделия. Глава государства тогда поручил пересмотреть ограничения на рекламу винодельческой продукции.

"Насколько я знаю, уже с 1 января реклама винодельческой продукции будет работать свободно. Сейчас данный вопрос обсуждается на уровне руководства", – сказала пресс-секретарь "Узшаробсаноат" Махбуба Халилова.

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