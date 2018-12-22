"Российские железные дороги" снизят тарифы на грузоперевозки через Азербайджан

БАКУ /Trend/ - «Российские железные дороги» снизят на 50 процентов тарифы на экспортные перевозки черных металлов и зерновых грузов в Азербайджан в 2019-2020 годах, сообщает Trend со ссылкой на компанию.

Как отмечается, речь идет об экспортных перевозках через пограничную с Азербайджан передаточную станцию «Самур» Северо-Кавказской железной дороги с дальнейшим проследованием пограничного перехода Беюк-Кясик (Азербайджан) – Гардабани (Грузия).

Также РЖД приняли соответствующие решения по другим направлениям. В ведомстве сообщают, что формирование тарифных предложений основывалось на комплексной маркетинговой оценке, учитывающей повышение конкурентоспособности железнодорожных перевозок.

«Решения носят долгосрочный характер, что позволит обеспечить предсказуемость уровня тарифов для грузоотправителей и сохранить стабильный объём транспортировки грузов на перспективу», - говорится в сообщении.

Ранее в ноябре текущего года правлением РЖД уже был принят ряд решений по снижению уровня тарифов на 2019 год в рамках "Тарифного коридора".

Они касались перевозок грузов в контейнерах, легковых автомобилей, черных металлов, трубной продукции, медной руды, металлолома, серы, песка, удобрений, продуктов питания и сельскохозяйственной продукции, нефтяных грузов, в том числе газового конденсата, перевозок бутадиена, импорта плодоовощной продукции из стран Средней Азии, перевозок грузов с участием паромной переправы Кавказ-Поти/Батуми-Кавказ и Балтийск – Усть-Луга.

Отметим, ОАО "РЖД" принято 59 решений по скидкам на 2018 год, что позволит по итогам года дополнительно привлечь около девять миллионов тонн грузов. Сумма тарифных преференций для грузоотправителей оценивается в размере 11 миллиардов рублей (около 159,6 миллиона долларов).

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