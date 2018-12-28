«АтаХолдинг» - всегда в поиске, всегда в развитии (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - Ускорение развития ненефтяного сектора, формирование благоприятного бизнес и инвестиционного климатов, внедрение и применение в Азербайджана передовых технологий мира, оказываемая забота и неустанное внимание предпринимателям Президентом Азербайджанской Республики Ильхамом Алиевым, поощряет работать с еще большим усердием, занятых в этой сфере.

Проводимая экономическая политика Азербайджанского государства служит формированию свободного предпринимательства и превращению в ведущую силу общества. Созданные в нашей стране условия для развития бизнеса и предстоящие перспективы также раскрывают широкие возможности для деятельности и развития Группы Компаний «АтаХолдинг».

Внедривший в Азербайджан культуру управления современным холдингом и организовавший ее в соответствие с современными стандартами управления, холдинг находится всегда в поиске, всегда в развитии, совершенствуя свою структуру, создает новые бизнес участки. Учрежденный в 2003 году холдинг, приступив к деятельности в основном в финансовом секторе, на сегодня достиг больших успехов в туризме, информационных технологиях и сфере услуг. «АтаХолдинг» осуществляет инвестирование капитала в различные отрасли экономики, реализует корпоративное управление финансовыми средствами и интеллектуальными ресурсами.

Ныне, в финансовом секторе «АтаХолдинг» функционируют ОАО «АтаСыгорта», ОАО «АтаЛизинг», в туристическом секторе ООО «АтаТуризм», ООО «АтаТравел» и пятизвездочный отель «Эксельсиор Отель & Спа Баку», в сфере информационных технологий ООО «АтаТехнология». «АтаХолдинг» ставит перед собой задачу, эффективно используя физические и интеллектуальные ресурсы Азербайджана, инвестировать в создание новых рабочих мест, максимально удовлетворяя потребности акционеров, работников, клиентов и в результате поддерживать развитие экономики и благосостояния Азербайджана.

Для получения информации о реализованных проектах и достижениях по основным направлениям годовой деятельности успешно завершившего 2018 год «АтаХолдинг», в преддверии нового года мы побеседовали с ответственными работниками холдинга.

Первый заместитель Председателя совета правления ОАО «АтаСыгорта» Орхан Мамедов, подводя итоги 2018 года, сказал, что в настоящее время компания оказывает услуги клиентам по 30 видам страхования. Виды страхования разделяются на две части, обязательное и добровольное страхование. Орхан Мамедов отметил, что: «Мы планируем расширение наших страховых сборов и оптимизировать расходы в определенной форме. Возможности для подобного заявления позволяют сделать прогнозы согласно стратегии нашей компании на 2018-2020 годы. Полагаем, что в 2019 году мы увеличим продукты добровольного страхования. Наша компания в соответствие с пожеланиями и удобством клиентов представила на страховой рынок продукты добровольного страхования «Выгодное КАСКО», «Двойное КАСКО», “Я уверен” и “Я застрахован". Начиная с сентября, клиентам был представлен еще один новый продукт «Petrollu Kasko». В целях эффективного управления своими страховыми рисками, мы хотим несколько диверсифицировать свой страховой портфель. Также, повышая качество наших услуг, и как компания, ведущая серьезную конкуренцию на страховом рынке, мы стараемся использовать все свои возможности. Компания, оказывая на высоком уровне, страховые услуги физическим и юридическим лицам будет продолжать представлять новые продукты в соответствии с их потребностями». В соответствие с имеющимися потребностями в нашей стране, ОАО «АтаСыгорта» представило на страховом рынке, предназначенные для физических лиц, новые продукты медицинского страхования: «Пакет путешествие», «Пакет студент», «Страхование физических лиц» и «Пакет семья». Учитывая потребности в страховом продукте в туризме, был создан продукт «Пакет путешествие». Данный продукт предназначен для граждан и для зарубежных гостей путешествующих внутри страны. «Пакет путешествие» обеспечивает лечение срочно возникших случаев и болезней. «Пакет студент» предусмотрен для местных студентов и прибывших в нашу страну для обучения из-за рубежа. Студенты высших учебных заведений, приобретая данный продукт, взамен небольшой суммы могут получить обеспечение медицинской помощью при возникновении неожиданного случая. По данному пакету имеются пять видов ценовых предложений. Стоимость изменяется согласно обеспечению охватываемых рисков. Также, на основе многочисленных обращений граждан, подготовлены новые продукты медицинского страхования в индивидуальном порядке для физических лиц «Страхование физических лиц» и предусмотренный для семей «Пакет семья». Для обоих пакетов подготовлены несколько ценовых предложений. Стоимость изменяется согласно обеспечению охватываемых рисков. При страховании в семейном или в групповом порядке предлагаются выгодные цены. ОАО «АтаСыгорта» сотрудничает с около 100 клиниками и аптеками и это число с каждым днем увеличивается. Страхуемые получают возможность лечения в данных клиниках в период действия договора. При этом, для членов семьи страхуемого, в клиниках с которыми мы сотрудничаем, применяется скидка до 50 % на услугу не входящих в страховое обеспечение. Недавно ОАО «АтаСыгорта» учитывая увеличение потребности в страховых услугах и в целях более оперативного и качественного оказания страховых услуг, предоставило в пользование клиентов, офис филиала «ГЯНДЖА» расположенный по новому адресу в городе Гянджа. Необходимо также отметить, что в 2018 году Конфедерация Профессиональных Союзов Азербайджана наградило ОАО «АтаСыгорта» юбилейным нагрудным знаком «25 лет КПСА» за заслуги перед Профессиональными Союзами.

В настоящее время активы «АтаСыгорта» превышают 30 млн. манатов. Компания, оказывает страховые услуги по 26 видам добровольного и 4 видам обязательного страхования. Является членом Бюро по обязательному страхованию. ОАО "АтаСыгорта" оказывает услуги клиентам в регионах, включая город Баку, посредством 15 филиалов, 19 представительств и более 60 офисов по продажам.

10 февраля 2018 года отель «Эксельсиор Отель & Спа Баку» удостоился Национальной премией “Azeri Business Award 2017” журнала “Business Time” в номинации «отель и СПА года». Конечно, же, имеются реальные основания для получения такой награды. Так, отель «Эксельсиор Отель & Спа Баку» имеет особые заслуги в деле развития туризма в Азербайджане. Отель постоянно уделяет внимание удовлетворенности клиентов и оказывает зарубежным гостям самый высокий сервис. Отметим, что, данная премия вручается самым ярким и динамичным участникам рынка Азербайджана, формирующим новое лицо национального бизнеса. При генеральном спонсорстве отеля были проведены мероприятия «Республика-100», для любителей моды «Каким должен быть идеальный гардероб?», «Лето-2018», семинары по различным темам, для студентов получающим образование по специальности туризма.

Входящее в Группу Компаний «АтаХолдинг», учрежденное в 2011 году туристическое агентство «АтаТравел» привлекает внимание выгодными, удобными услугами и клиентским признанием в туристической сфере. Компания представляет туристические услуги по посещению любой точки мира и обеспечивает своих клиентов услугами, связанными с гостиницами, авиаперелетами, трансферами, предварительным заказами, страхованием, визами, проводя в этих целях специальные скидки и подарочные акции.

По словам генерального директора ООО «АтаТравел» Вусала Алиева, в настоящее время туристическая сфера в нашей стране динамично развивается, стремительно растет качество и предложения туров. За последнее время внутренний туризм стремительно развивается, открылось большое количество отелей, применен режим электронных виз, так как ранее его отсутствие ограничивало потоки туристов в Азербайджан. В целом, туризм является одной из важных сфер современной экономики, направленный на реализацию потребностей людей и повышение жизненного уровня населения. Можно смело сказать, несмотря на мировой кризис, туризм в Азербайджане продолжает развиваться. «АтаТуравел» в 2019 году продолжит проведение интересной совместной акции с известным украинским отелем “Edem Resort and Spa”. Специально для летнего периода будут представлены выгодные предложения для желающих совместить лечение с отдыхом.

В текущем году, ООО «АтаТравел» был проведен PR тренинг для женщин-журналистов, представители “InterContinental Hotels Group” провели встречу по сотрудничеству. Кроме того, для коллектива ООО «АтаТравел» были проведены тренинг «Мотивированный работник» руководителем компании “Opalus Partners” Чимназ Гасымовой, тренинг «Проведение деловых переговоров» руководителем компании “Buisness Ring” Сабиной Рагимовой. В ходе тренинга были обсуждены секреты успехов, пребывание мотивированным на рабочем месте, пути разрешения возникающих трудностей и использование различных методов в целях повышения мотивации работников.

9 октября ООО «АтаТравел» приняло участие в третьем мероприятии «Prime Travel Market 2018», проведенном при поддержке Государственного Агентства по Туризму и Ассоциации Туризма Азербайджана и организации компании «Prime Consulting». Тур оператор ООО «АтаТравел» Реван Ахмедов и Начальник отдела Корпоративных Коммуникаций Группы Компаний «АтаХолдинг» Диляра Заманова провели обмен опытом и мнениями с представителями зарубежных туристических компаний по поводу укрепления отношений и одновременно развития будущего сотрудничества. В мероприятии приняли участие представители туристических компаний из России, Украины, Казахстана, Чехии, Словении, Беларуси, Италии, Испании, Швеции, Германии, Индии, Мексики, Турции, Греции, Объединенных Арабских Эмиратов, стран Южной Африки.

Начальник отдела Корпоративных Коммуникаций Группы Компаний «АтаХолдинг» Диляра Заманова представили обширную информацию о деятельности холдинга. Она рассказала:

До Нового 2019 года остались считанные дни. Провожаемый нами 2018 год может считаться для нас знаменательным с точки зрения ряда мероприятий и результатов. Думается, что было бы уместным перечислить некоторую запомнившуюся деятельность и достижения. Были успешно реализованы в 2018 году мероприятия по оптимизации деятельности «АтаХолдинг»а и входящих в него компаний. Одним из них стало, объединение под одним зонтиком компаний входящих в «АтаХолдинг» и переход на систему управления соответствующую международным стандартам. Так, некоторые компания входящие в Группу Компаний «АтаХолдинг», присоединились к ООО «АтаХолдинг» и определились единая структура управления и цели. В особенности, на основе единого принципа были перестроены повторяющиеся и дублирующиеся должности в некоторых компаниях. Отчеты о начальной деятельности подтверждают, что принятые по этому поводу решения, были верны, и по сравнению с прошлогодними показателями эффективность еще выше. В 2019 году «АтаХолдинг» продолжит реализацию подобных мероприятий согласно международным стандартам управления.

Группа Компаний «АтаХолдинг» в 2018 году была активной в проведении мероприятий социальной и бизнес направленности. «АтаХолдинг» в мае 2018 года провел мероприятие, посвященное 95-ти летнему юбилею Общенационального Лидера Гейдара Алиева и 73-ей годовщине Победы над фашизмом, для пожилых людей, проживающих в Доме для престарелых в поселке Бильгя.

На высоком уровне выстроены отношения с СМИ. Ответственные работники «АтаХолдинг»а регулярно дают интервью и разъяснения специалистам медиа или представителям холдинга, которые публикуются и распространяются в авторитетных медиа структурах страны.

Согласно мониторингу, проводимому компанией “Media Consulting & Services”, входящие в состав «АтаХолдинг»а ОАО «АтаСыгорта» и отель «Эксельсиор Отель & Спа Баку» неоднократно занимали первое место по количеству информаций в 2018 году.

Из этого краткого обзора видно, что, Группа Компаний «АтаХолдинг» успешно завершила 2018 год, и уверенно вступает в Новый 2019 год. Можно с уверенностью заявить, все сотрудники холдинга, начиная от рядовых и до руководящих работников, все и далее будут усердно трудиться, не пожалеют усилий в деле развития экономики страны.

Желаем успехов в Новом году всему большому коллективу!

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