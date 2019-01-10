Турция выделит кредиты для развития малых и средних предприятий - министр

БАКУ/Trend/ - Турция выделит кредиты для развития малых и средних предприятий (KOBİ) в размере 20 миллиардов турецких лир, сказал министр казначейства и финансов Турции Берат Албайрак. Об этом сообщает Trend со ссылкой на турецкие СМИ.

По словам Албайрака, в выдаче кредитов примут участие 13 турецких банков.

Министр отметил, что кредиты будут предоставлены малым и средним предприятиям, ежегодный доход которых не превышает 25 миллионов лир.

«Месячная ставка по кредиту составит 1,54 процента, и в течение шести месяцев будет действовать льготный период, когда предприниматели будут освобождены от погашения займа», - сказал министр.

Отметим, что в последний раз субсидии для развития малых и средних предприятий были выданы в марте 2018 года.

Напомним, что согласно официальным данным малые и средние предприятий обеспечивают порядка 73 процентов занятости в Турции.

Официальный курс на 10 января - 5.5072 TL/USD.

(Автор: Руфиз Хафизоглу. Редактор: Хазар Ахундов)

Твиттер: @rhafizoglu

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