Из Махачкалы пустят электрички до границы с Азербайджаном

19 января 2019 12:33 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Из Махачкалы, столицы Дагестана, пустят электрички до границы с Азербайджаном, передает Trend со ссылкой на российские СМИ.

В правительстве Республики Дагестан под руководством первого зампреда Гаджимагомеда Гусейнова состоялось совещание по вопросу рассмотрения проекта соглашения о сотрудничестве между Республикой Дагестан и ОАО "Российские железные дороги" в сфере модернизации и реконструкции железнодорожной инфраструктуры на территории Дагестана.

В рамках совещания состоялось подписание договора "Об организации транспортного обслуживания населения железнодорожным транспортом в пригородном сообщении на территории Дагестана на 2019-2021 годы".

Договор предусматривает перевозку пассажиров по трем направлениям Махачкала – Хасавюрт (одна пара), Махачкала – Дербент (две пары), Махачкала – граница с Азербайджаном (две пары).

На совещании также достигнута договоренность о проработке в ближайшее время вопросов увеличения ввода дополнительных пар поездов по направлениям Махачкала – Хасавюрт, Дербент – граница с Азербайджаном.

(Автор: Сара Исрафилбекова)

Твиттер: @IsrafilbekovaS

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Новости по теме
Сиявуш Новрузов: Резолюция Европарламента - попытка бросить тень на серьезные успехи Азербайджана
Политика 13:00
Резолюция Европарламента наносит ущерб партнерским отношениям между ЕС и Азербайджаном - депутат
Политика 10:48
Обзор рынка драгоценных металлов Азербайджана за неделю
Финансы 10:33
СМИ: Россия запретила Израилю наносить удары в районе аэропорта Дамаска
Израиль 10:29
Обзор валютного рынка Азербайджана за неделю
Финансы 09:51
Узбекистан расширит экспорт плодоовощной продукции в Россию
Бизнес 09:38
Лента новостей
Пожар на месте взрыва трубопровода в Мексике потушили
Другие страны 13:05
Сиявуш Новрузов: Резолюция Европарламента - попытка бросить тень на серьезные успехи Азербайджана
Политика 13:00
Саркисян сформировал команду министров для Пашиняна
Армения 12:51
В Саудовской Аравии женщинам разрешили самостоятельно выбирать способ родов
Арабские страны 12:28
Ирану нужна не деноминация валюты, а развитие местного производства - эксперт
Бизнес 12:15
Азербайджанская нефть 18 января подорожала
Энергетика 12:05
В Баку состоялась встреча президентов Азербайджана и Зимбабве (ФОТО)
Политика 12:04
Свыше 50 тыс. сирийцев смогут проголосовать на муниципальных выборах в Турции – МВД
Турция 11:49
Посол: Турецкий народ с большой скорбью вспоминает трагедию 20 Января
Общество 11:42