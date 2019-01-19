Из Махачкалы пустят электрички до границы с Азербайджаном

БАКУ /Trend/ - Из Махачкалы, столицы Дагестана, пустят электрички до границы с Азербайджаном, передает Trend со ссылкой на российские СМИ.

В правительстве Республики Дагестан под руководством первого зампреда Гаджимагомеда Гусейнова состоялось совещание по вопросу рассмотрения проекта соглашения о сотрудничестве между Республикой Дагестан и ОАО "Российские железные дороги" в сфере модернизации и реконструкции железнодорожной инфраструктуры на территории Дагестана.

В рамках совещания состоялось подписание договора "Об организации транспортного обслуживания населения железнодорожным транспортом в пригородном сообщении на территории Дагестана на 2019-2021 годы".

Договор предусматривает перевозку пассажиров по трем направлениям Махачкала – Хасавюрт (одна пара), Махачкала – Дербент (две пары), Махачкала – граница с Азербайджаном (две пары).

На совещании также достигнута договоренность о проработке в ближайшее время вопросов увеличения ввода дополнительных пар поездов по направлениям Махачкала – Хасавюрт, Дербент – граница с Азербайджаном.

(Автор: Сара Исрафилбекова)

Твиттер: @IsrafilbekovaS

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