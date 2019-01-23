Инфляция в Азербайджане составила 2,3%

23 января 2019 18:54 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - В 2018 году цены на потребительские товары и тарифы на услуги в Азербайджане выросли на 2,3 процента по сравнению с 2017 годом, сообщает Trend в среду со ссылкой на Государственный комитет по статистике.

Цены на продовольственные товары выросли на 1,7 процента, на непродовольственные – 2,6 процента, а стоимость платных услуг выросла на 2,7 процента.

Цены на потребительские товары и тарифы на услуги в течение декабря выросли на 0,8 процента, в том числе на продовольственные товары - на 1,7 процента, на непродовольственные - 0,2 процента, а стоимость платных услуг выросла на 0,1 процента.

В течение месяца повысились цены на рыбную и молочную продукцию, сыр и яйца, растительное масло, фрукты и овощи, кофе, чай и какао, табачные изделия и спиртные напитки.

В декабре из непродовольственных товаров повысились цены на одежду, обувь, мебель и бытовую технику, ковры, запчасти для автомобилей, канцелярские принадлежности, ювелирные изделия. Понизились цены на мобильные телефоны.

В декабре по сравнению с ноябрем из платных услуг повысились цены на аренду квартиры, чистку, пошив и прокат одежды, услуги общепита и стоматологические услуги.

Отметим, что в январе-ноябре 2018 года инфляция в Азербайджане составила 2,2 процента, а в 2017 году - 12,9 процента.

(Автор: Талех Мурсагулов)

Твиттер: @TalehMursagulov

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Новости по теме
Транспортный сектор Азербайджана перевез более 2 млрд пассажиров
Бизнес 20:10
TAP своевременно обеспечит Италию новым источником поставок газа - региональный менеджер
Энергетика 19:47
Свыше половины инвестиций в основной капитал в Азербайджане было направлено в ненефтяной сектор
Финансы 19:39
В Азербайджане будут изменены правила получения гражданами до 15 лет идентификационной карты
Политика 19:33
Спрос на ноты Центробанка Азербайджана превысил предложение в 2,1 раза
Бизнес 18:20
AzerTelecom поможет превратить Азербайджан в Цифровой центр региона
ИКТ 18:19
Лента новостей
Транспортный сектор Азербайджана перевез более 2 млрд пассажиров
Бизнес 20:10
МИД Индии подтвердил гибель шести граждан страны при пожаре на танкерах в Черном море
Другие страны 19:55
TAP своевременно обеспечит Италию новым источником поставок газа - региональный менеджер
Энергетика 19:47
Свыше половины инвестиций в основной капитал в Азербайджане было направлено в ненефтяной сектор
Финансы 19:39
В Азербайджане будут изменены правила получения гражданами до 15 лет идентификационной карты
Политика 19:33
Путин выразил соболезнования в связи с гибелью граждан Турции в аварии в Черном море
Россия 19:28
Азербайджан представлен на Давосском форуме как стремительно развивающаяся часть мировой экономики - эксперт
Политика 19:23
НАТО и Грузия договорились о сотрудничестве в Черном море
Грузия 19:15
Отношения Турции и России позитивно влияют на безопасность региона - Эрдоган
Турция 18:59