Инфляция в Азербайджане составила 2,3%

БАКУ /Trend/ - В 2018 году цены на потребительские товары и тарифы на услуги в Азербайджане выросли на 2,3 процента по сравнению с 2017 годом, сообщает Trend в среду со ссылкой на Государственный комитет по статистике.

Цены на продовольственные товары выросли на 1,7 процента, на непродовольственные – 2,6 процента, а стоимость платных услуг выросла на 2,7 процента.

Цены на потребительские товары и тарифы на услуги в течение декабря выросли на 0,8 процента, в том числе на продовольственные товары - на 1,7 процента, на непродовольственные - 0,2 процента, а стоимость платных услуг выросла на 0,1 процента.

В течение месяца повысились цены на рыбную и молочную продукцию, сыр и яйца, растительное масло, фрукты и овощи, кофе, чай и какао, табачные изделия и спиртные напитки.

В декабре из непродовольственных товаров повысились цены на одежду, обувь, мебель и бытовую технику, ковры, запчасти для автомобилей, канцелярские принадлежности, ювелирные изделия. Понизились цены на мобильные телефоны.

В декабре по сравнению с ноябрем из платных услуг повысились цены на аренду квартиры, чистку, пошив и прокат одежды, услуги общепита и стоматологические услуги.

Отметим, что в январе-ноябре 2018 года инфляция в Азербайджане составила 2,2 процента, а в 2017 году - 12,9 процента.

(Автор: Талех Мурсагулов)

Твиттер: @TalehMursagulov

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