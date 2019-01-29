В Азербайджане расширится охват программы самозанятости

БАКУ /Trend/ - В этом году по поручению главы государства программа самозанятости в Азербайджане охватит восемь тысяч человек.

Об этом, как сообщает во вторник Trend, сказал министр труда и социальной защиты населения Азербайджана Сахиль Бабаев на конференции, посвященной итогам реализации Государственной программы социально-экономического развития регионов Азербайджана в 2014-2018 годах.

Бабаев отметил, что программа самозанятости даст толчок развитию микро- и малого бизнеса. Министр добавил, что в программу будут вовлечены малообеспеченные семьи, семьи шехидов, молодые люди и другие.

"В прошлом году охват программы самозанятости увеличился в шесть раз. Было 7800 обращений, 7267 человек успешно окончили курсы и тренинги, защитили свои бизнес-планы, 5500 были обеспечены активами", - отметил министр.

По словам Бабаева, в программе приняли участие 1200 женщин, что говорит о развитии женского предпринимательства в стране.

Отметим, что программа способствует повышению производительности труда и экономической активности населения, увеличению семейных доходов, созданию дополнительных рабочих мест, а также росту числа налогоплательщиков и выплат по социальному страхованию.

Напомним, что программа самозанятости реализуется на основе распоряжения Президента Азербайджана Ильхама Алиева "О дополнительных мерах по обеспечению самозанятости населения" от 2016 года.

Отметим, что во вторник в Баку состоялась конференция, посвященная итогам исполнения Государственной программы социально-экономического развития регионов Азербайджанской Республики в 2014-2018 годах.

(Автор: Сара Исрафилбекова)

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