В Международном валютном фонде оценили темпы роста мировой экономики

13 апреля 2019 22:06 (UTC+04:00)

Рост мировой экономики продолжается, но его темпы оказались ниже, чем это предполагалось в предыдущем прогнозе Международного валютного фонда (МВФ), который был опубликован в октябре 2018 года. Об этом говорится в коммюнике, распространенном в субботу по итогам заседания Международного валютно-финансового комитета (МВФК). Данная структура является руководящим органом МВФ, передает Trend со ссылкой на РИА Новости.

"Рост мировой экономики продолжается, но темпы его ниже, чем предполагалось в октябре", - признают авторы документа - участники нынешних встреч по линии МВФ и Всемирного банка. По их словам, "риски смещены в сторону снижения роста", они включают в себя "торговые разногласия, политическую неопределенность, геополитические риски" и некоторые другие.

В октябре 2018 года директор-распорядитель МВФ Кристин Лагард уже обращала внимание на проблемы в мировой торговле. Она призывала государства мира объединиться, чтобы вместе урегулировать существующие торговые споры и тем самым способствовать становлению здоровой системы международной торговли.

Наиболее острым конфликтом в сфере торговли на сегодняшний день является спор между США и Китаем, которые с прошлого года неоднократно вводили таможенные пошлины против друг друга. Президент США Дональд Трамп пытался сократить торговый дефицит, а Китай, не соглашаясь с политикой Вашингтона, отвечал на это аналогичными мерами. Помимо этого, США в 2017 году ввели таможенные пошлины для всех государств на поставку в США стали и алюминия, что вызвало бурную реакцию, в том числе со стороны их союзников в Европе.

Заседание МВФК и другие мероприятия в эти выходные завершаются в Вашингтоне в рамках весенней сессии руководящих органов МВФ и Всемирного банка. Следующую встречу МВФК решено провести в октябре в американской столице.

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