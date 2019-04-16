Месячная инфляция в Азербайджане осталась без изменений

БАКУ /Trend/ - В январе-марте 2019 года цены на потребительские товары и тарифы на услуги в Азербайджане выросли на 2,1 процента по сравнению с первым кварталом минувшего года, сообщает во вторник Trend со ссылкой на Государственный комитет по статистике.

Цены на продовольственные товары за этот период выросли на полтора процента, на непродовольственные – на 1,2 процента, а стоимость платных услуг - на 3,6 процента.

Месячная инфляция за март в Азербайджане составила 0,6 процента.

Стоимость продовольственных товаров в течение месяца выросла на 1,3 процента, на непродовольственные - на 0,1 процента, стоимость платных услуг - на 0,1 процента.

В феврале 2019 года уровень инфляции в Азербайджане составил 0,6 процента.

(Автор: Хейраддин Насирзаде)

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