В Азербайджане будет заложен фундамент азербайджано-иранских СП по сборке автобусов и производству запчастей

БАКУ /Trend/ - Министр промышленности, рудников и торговли Ирана Реза Рахмани 18 апреля прибудет в Баку, сообщает в среду Trend со ссылкой на посольство Ирана.
В ходе двухдневного визита иранский министр встретится с министром экономики Азербайджана Шахином Мустафаевым и министром труда и социальной защиты населения Сахилем Бабаевым, а также с представителями деловых кругов.
В рамках визита в Гаджигабульском промышленном квартале будет заложен фундамент азербайджано-иранского совместного предприятия по производству автобусов и автозапчастей.
Также ожидается открытие Иранского торгового центра.
Стороны обсудят двусторонние экономические и энергетические проекты, железнодорожные проект Решт-Астара, коридор Север-Юг, сотрудничество в сфере проведения выставок, а также обменяются мнениями по подписанию меморандума о сотрудничестве.
(Автор: Эльнур Багишев. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Хазар Ахундов)
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