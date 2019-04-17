В Азербайджане будет заложен фундамент азербайджано-иранских СП по сборке автобусов и производству запчастей

17 апреля 2019 12:44 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Министр промышленности, рудников и торговли Ирана Реза Рахмани 18 апреля прибудет в Баку, сообщает в среду Trend со ссылкой на посольство Ирана.

В ходе двухдневного визита иранский министр встретится с министром экономики Азербайджана Шахином Мустафаевым и министром труда и социальной защиты населения Сахилем Бабаевым, а также с представителями деловых кругов.

В рамках визита в Гаджигабульском промышленном квартале будет заложен фундамент азербайджано-иранского совместного предприятия по производству автобусов и автозапчастей.

Также ожидается открытие Иранского торгового центра.

Стороны обсудят двусторонние экономические и энергетические проекты, железнодорожные проект Решт-Астара, коридор Север-Юг, сотрудничество в сфере проведения выставок, а также обменяются мнениями по подписанию меморандума о сотрудничестве.

(Автор: Эльнур Багишев. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Хазар Ахундов)

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