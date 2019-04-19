В Баку презентованы новые флагманские модели класса "люкс" BMW X7 и BMW 7 серии (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - 18 апреля официальный импортер BMW в Азербайджане компания Improtex Motors провела в Elektra Hall презентацию долгожданной новинки в сегменте SAV – абсолютно новой BMW Х7, сообщает в пятницу Trend со ссылкой на компанию.

BMW X7 – первый автомобиль, сочетающий впечатляющий внешний вид, эксклюзивность и просторный салон класса люкс со спортивной управляемостью и универсальностью, присущим сегменту Sports Activity Vehicle (SAV).

Самая крупная модель в линейке BMW X привносит новое ощущение пространства в сегменте премиальных автомобилей благодаря объемному интерьеру с высококлассной отделкой и инновационными элементами оснащения. Самые современные двигатели, системы привода и подвески обеспечивают новый BMW X7 высочайшими эксплуатационными характеристиками на бездорожье, а также гарантируют безупречный комфорт и превосходную управляемость на дорогах с твердым покрытием. При габаритах 5151 мм в длину, 2000 мм в ширину и 1805 мм в высоту, а также при колесной базе 3105 мм, новый BMW X7 обладает гармоничными пропорциями и однозначно заявляет о себе, как о новом флагмане семейства BMW X. Рельефная передняя часть с беспрецедентно большими радиаторными решетками придает облику автомобиля неоспоримое ощущение величия. BMW X7 оснащается светодиодными фарами головного света уже в стандартной комплектации, а в качестве опции для него доступна система BMW Laserlight, способная освещать дорогу на дистанции 600 м.

Свободное пространство и гибкая компоновка интерьера подчеркнуты наличием третьего ряда сидений уже в базовой комплектации автомобиля, что позволяет BMW X7 перевозить одновременно до семи человек. Два пассажира третьего ряда смогут максимально комфортно разместиться на полноразмерных сиденьях с подлокотниками, подстаканниками и USB-разъемами для подключения персональных мобильных устройств. На старте продаж для нового BMW X7 будет доступно несколько двигателей на выбор: бензиновый V8 мощностью 462 л.с. в версии BMW X7 xDrive50i, шестицилиндровый рядный бензиновый двигатель мощностью 340 л.с. в версии BMW X7 xDrive40i.

На презентации также была представлен новый люксовый седан BMW 7 серии, который сочетает уверенный образ, утонченную элегантность, а также инновационные системы помощи водителю и передовые технологии. Благодаря совершенно новому дизайну передней части кузова капот стал выше на 50 миллиметров, благодаря чему формируется более мощный визуальный образ нового BMW 7 серии. Форма капота отличается более четкими контурами и эмблемой BMW большего размера. Главный акцент в передней части кузова создает мощная цельная двойная решетка радиатора, площадь поверхности которой увеличилась на 40 процентов. Сочетание решетки и фар зауженной формы создает стилистический контраст, который дополнительно раскрывает особый характер нового флагманского седана. Новый BMW 7 серии доступен в двух версиях кузова. Длина автомобиля в стандартной (5120 мм) и удлиненной (5260 мм) версиях BMW 7 серии на 22 миллиметра больше по сравнению с предшественниками.

BMW 7 серии с широким выбором стандартных и опциональных систем помощи водителю подтверждает свой статус одной из самых инновационных и прогрессивных моделей класса "люкс". Ассистент вождения с функцией удержания автомобиля в полосе с активной защитой от боковых столкновений, система обнаружения транспорта, движущегося в поперечном направлении, системы предупреждения о сходе с заданной траектории и полосы движения, а также активный круиз-контроль с функцией Stop & Go. Ассистент парковки, входящий в стандартную комплектацию, помогает водителю при маневрировании и постановке автомобиля на стоянку. Теперь в него входит ассистент движении задним ходом, при помощи которого автомобиль автоматически возвращается по ранее пройденному пути на расстояние до 50 метров. Примечательно также то, что BMW – единственный автомобильный бренд в Азербайджане, который предоставляет полную заводскую гарантию на четыре года (или 200 тыс. км.)

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