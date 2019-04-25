Международный аэропорт Гейдар Алиев назван лучшим по версии Sky Travel Awards (ФОТО)

25 апреля 2019 11:46 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - В Москве в рамках IV Международного форума SKYSERVICE 2019 прошла церемония вручения престижной премии Sky Travel Awards 2019, сообщает в четверг Trend со ссылкой на пресс-службу Международного аэропорта Гейдар Алиев.

Международный аэропорт Гейдар Алиев признан лучшим аэропортом с пассажиропотоком менее 10 миллионов по версии блогеров-путешественников.

Блогеры в течение нескольких месяцев оценивали 10 аэропортов, 6 бизнес-залов и 30 отелей у аэропортов по уровню сервиса и комфорта.

В этом году блогерами-экспертами стали Илия Воскресенский (@elivosk), Антон Соколов (@tonych_inc) и Анастасия Федотова (@nastyaafed).

Каждый из блогеров посетил 10 городов: Москву, Санкт-Петербург, Сочи, Екатеринбург (Россия), Баку (Азербайджан), Нур-Султан (быв. Астана, Казахстан), Тбилиси (Грузия), Софию (Болгария), Бухарест (Румыния) и Вену (Австрия).

Блогеры оценивали не только уровень комфорта и сервиса, но и аспекты, которые не оценивает ни одна другая премия: улыбка сотрудников, удобство кресел, доступность еды и многое другое.

Это уже вторая в этом году награда Международного аэропорта Гейдар Алиев. В марте аэропорт столицы Баку был назван лучшим среди всех аэропортов стран СНГ по версии британской консалтинговой компании Skytrax.

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