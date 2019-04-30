ЕБРР утвердил новую стратегию по Азербайджану (версия 2)

30 апреля 2019 14:19 (UTC+04:00)

Добавлены подробности (первая версия опубликована в 13:44)

БАКУ /Trend/ - Совет директоров Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР) утвердил новую стратегию по Азербайджану, сообщает во вторник Trend со ссылкой на банк.

Новая стратегия охватит 2019-2024 годы.

Основные приоритеты стратегии на 2019-2024 годы:

1. Поддерживая развитие частного сектора в ненефтяной сфере, ЕБРР продолжит усилия по вкладу в процессы диверсификации экономики Азербайджана.

2. ЕБРР продолжит работу по расширению доступа к финансированию для местных предприятий путем стимулирования кредитования в местных банковских и небанковских организациях, а также продвижения местной валюты и рынков капитала.

3. Банк будет поддерживать "зеленую экономику" страны, включая возобновляемые источники энергии, повышение энергоэффективности, более чистый транспорт и устойчивую инфраструктуру.

Глава Бакинского офиса ЕБРР Ивана Дуарте сказала: «Эта новая стратегия дает новый импульс нашей работе в Азербайджане. ЕБРР готов помочь Азербайджану в развитии ненефтяного сектора, укреплении местных кредиторов и увеличении инвестиций в "зеленую экономику". Мы видим, что в секторе возобновляемых источников энергии есть большой потенциал, и стремимся внести реальные изменения в эту область. Регулярные усилия компетентных органов по проведению реформ на энергетическом рынке и улучшению деловой среды будут в значительной степени способствовать распределению наших собственных ресурсов и финансированию из других источников».

ЕБРР является ведущим инвестором в Азербайджане и на данный момент инвестировал около 3,3 млрд евро в различные сектора: энергетику, инфраструктуру, банковское дело, промышленность и коммерцию.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Новости по теме
ЕБРР утвердил новую стратегию по Азербайджану
Бизнес 13:44
Азиатский банк развития предоставил кредит казахстанскому банку
Финансы 12:41
ЕБРР и Зеленый климатический фонд предоставят кредит на строительство солнечной электростанции в Казахстане
Энергетика 27 апреля 10:44
В Казахстане открыли СЭС, финансируемую китайской компанией
Энергетика 24 апреля 16:49
Евробанк выделил свой первый синдицированный кредит для казахстанской микрофинансовой группы
Финансы 17 апреля 13:05
Евросоюз планирует выделить Азербайджану миллионы долларов для участия в проекте по энергоэффективности
Энергетика 16 апреля 23:29
Лента новостей
Как изменятся цены на коммерческие объекты в Баку?
Бизнес 15:26
В Академии СГБ им. Г.Алиева прошел интерактивный семинар на тему пользы и вреда соцсетей (ФОТО)
Общество 15:26
Замглавы МИД Северной Кореи посетит Азербайджан
Политика 15:18
Власти КНДР предостерегли США от затягивания переговоров
В мире 15:17
Самые стильные матери и дети Азербайджана - стартовал проект Best Mom Prince & Princess (ФОТО)
Стиль 15:17
NIKOIL Bank объявляет тендер
Тендеры 15:15
Мощность узбекской ГЭС будет доведена до 250 мегаваттов
Бизнес 15:03
Меры в ответ на протесты во Франции обойдутся в 17 миллиардов евро
В мире 15:01
В Азербайджане начинается выплата компенсаций по проблемным кредитам свыше 500 манатов
Финансы 14:56