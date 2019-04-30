ЕБРР утвердил новую стратегию по Азербайджану (версия 2)

Добавлены подробности (первая версия опубликована в 13:44)

БАКУ /Trend/ - Совет директоров Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР) утвердил новую стратегию по Азербайджану, сообщает во вторник Trend со ссылкой на банк.

Новая стратегия охватит 2019-2024 годы.

Основные приоритеты стратегии на 2019-2024 годы:

1. Поддерживая развитие частного сектора в ненефтяной сфере, ЕБРР продолжит усилия по вкладу в процессы диверсификации экономики Азербайджана.

2. ЕБРР продолжит работу по расширению доступа к финансированию для местных предприятий путем стимулирования кредитования в местных банковских и небанковских организациях, а также продвижения местной валюты и рынков капитала.

3. Банк будет поддерживать "зеленую экономику" страны, включая возобновляемые источники энергии, повышение энергоэффективности, более чистый транспорт и устойчивую инфраструктуру.

Глава Бакинского офиса ЕБРР Ивана Дуарте сказала: «Эта новая стратегия дает новый импульс нашей работе в Азербайджане. ЕБРР готов помочь Азербайджану в развитии ненефтяного сектора, укреплении местных кредиторов и увеличении инвестиций в "зеленую экономику". Мы видим, что в секторе возобновляемых источников энергии есть большой потенциал, и стремимся внести реальные изменения в эту область. Регулярные усилия компетентных органов по проведению реформ на энергетическом рынке и улучшению деловой среды будут в значительной степени способствовать распределению наших собственных ресурсов и финансированию из других источников».

ЕБРР является ведущим инвестором в Азербайджане и на данный момент инвестировал около 3,3 млрд евро в различные сектора: энергетику, инфраструктуру, банковское дело, промышленность и коммерцию.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.