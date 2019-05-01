Оборот биржевых сделок в Азербайджане снижается

1 мая 2019 11:35 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Суммарный оборот биржевых сделок по всем инструментам на Бакинской фондовой бирже (БФБ) в январе-марте 2019 года составил 4,65 миллиарда манатов, что меньше показателей аналогичного периода 2018 года на 16,7 процента, сообщает Trend в среду со ссылкой на данные БФБ.

Согласно информации, объем рынка государственных ценных бумаг составил 3,7 миллиарда манатов (рост за год на 40,7 процента), оборот рынка корпоративных бумаг – 12,7 миллиона манатов (сокращение в 2,7 раза), а объем рынка производных инструментов – 794,8 миллиона манатов (сокращение в 3,2 раза).

Сравнительная таблица по итогам торгов на БФБ по государственному и корпоративному секторам:

Сегменты рынка

Январь-март 2019 года

Январь-март 2018 года

Объем сделок, AZN

Количество сделок

Объем сделок, AZN

Количество сделок

I. Рынок государственных ценных бумаг

3 671 751 528.87

466

2 608 271 537.19

346

Гособлигации минфина

227 439 717.33

162

197 350 959.49

112

первичное размещение

151 753 826.98

63

169 712 194.42

71

вторичный рынок

75 685 890.35

99

27 638 765.07

41

Ноты ЦБА

3 444 311 811.54

304

2 410 920 577.70

234

первичное размещение

3 363 076 920.71

288

2 410 920 577.70

234

вторичный рынок

81 234 890.83

16

-

-

II. Рынок акций

684 024.74

400

56 098 311.72

288

первичное размещение

300 000,00

2

25 000 000.00

1

вторичный рынок

384 024.74

398

31 098 311.72

287

III. Рынок долговых инструментов

80 997 264.92

134

146 197 659.24

245

Ипотечные облигации (первичное размещение)

20 185 913.90

6

35 177 915.48

7

Ипотечные облигации (вторичное размещение)

48 138 228.20

3

74 354 235.05

8

Другие корпоративные облигации (первичное размещение)

-

-

2 000 000

3

Другие корпоративные облигации (вторичный рынок)

12 673 122.82

125

34 665 508.71

227

в том числе с участием маркетмейкеров

1 091 488.40

-

1 485 201.56

-

IV. Операции РЕПО

101 079 829.64

88

214 855 135.79

53

РЕПО-операции ЦБА

-

-

-

-

Другие РЕПО-операции

101 079 829.64

88

214 855 135.79

53

V. Рынок производных финансовых инструментов

794 790 024.57

24 011

2 556 955 820.79

25 905

- с валютой

731 228 351.79

20 425

2 294 991 109

22 977

- с товарами

63 561 672.78

3 586

261 964 712

2 928

Всего

4 649 302 672.74

25 099

5 582 378 464.73

26 837

Официальный курс на первое мая составляет 1,7 AZN/USD.

(Автор: Хейраддин Насирзаде)

Twitter: @1nasirzade

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