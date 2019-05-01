Оборот биржевых сделок в Азербайджане снижается

БАКУ /Trend/ - Суммарный оборот биржевых сделок по всем инструментам на Бакинской фондовой бирже (БФБ) в январе-марте 2019 года составил 4,65 миллиарда манатов, что меньше показателей аналогичного периода 2018 года на 16,7 процента, сообщает Trend в среду со ссылкой на данные БФБ.
Согласно информации, объем рынка государственных ценных бумаг составил 3,7 миллиарда манатов (рост за год на 40,7 процента), оборот рынка корпоративных бумаг – 12,7 миллиона манатов (сокращение в 2,7 раза), а объем рынка производных инструментов – 794,8 миллиона манатов (сокращение в 3,2 раза).
Сравнительная таблица по итогам торгов на БФБ по государственному и корпоративному секторам:
|
Сегменты рынка
|
Январь-март 2019 года
|
Январь-март 2018 года
|
Объем сделок, AZN
|
Количество сделок
|
Объем сделок, AZN
|
Количество сделок
|
I. Рынок государственных ценных бумаг
|
3 671 751 528.87
|
466
|
2 608 271 537.19
|
346
|
Гособлигации минфина
|
227 439 717.33
|
162
|
197 350 959.49
|
112
|
первичное размещение
|
151 753 826.98
|
63
|
169 712 194.42
|
71
|
вторичный рынок
|
75 685 890.35
|
99
|
27 638 765.07
|
41
|
Ноты ЦБА
|
3 444 311 811.54
|
304
|
2 410 920 577.70
|
234
|
первичное размещение
|
3 363 076 920.71
|
288
|
2 410 920 577.70
|
234
|
вторичный рынок
|
81 234 890.83
|
16
|
-
|
-
|
II. Рынок акций
|
684 024.74
|
400
|
56 098 311.72
|
288
|
первичное размещение
|
300 000,00
|
2
|
25 000 000.00
|
1
|
вторичный рынок
|
384 024.74
|
398
|
31 098 311.72
|
287
|
III. Рынок долговых инструментов
|
80 997 264.92
|
134
|
146 197 659.24
|
245
|
Ипотечные облигации (первичное размещение)
|
20 185 913.90
|
6
|
35 177 915.48
|
7
|
Ипотечные облигации (вторичное размещение)
|
48 138 228.20
|
3
|
74 354 235.05
|
8
|
Другие корпоративные облигации (первичное размещение)
|
-
|
-
|
2 000 000
|
3
|
Другие корпоративные облигации (вторичный рынок)
|
12 673 122.82
|
125
|
34 665 508.71
|
227
|
в том числе с участием маркетмейкеров
|
1 091 488.40
|
-
|
1 485 201.56
|
-
|
IV. Операции РЕПО
|
101 079 829.64
|
88
|
214 855 135.79
|
53
|
РЕПО-операции ЦБА
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Другие РЕПО-операции
|
101 079 829.64
|
88
|
214 855 135.79
|
53
|
V. Рынок производных финансовых инструментов
|
794 790 024.57
|
24 011
|
2 556 955 820.79
|
25 905
|
- с валютой
|
731 228 351.79
|
20 425
|
2 294 991 109
|
22 977
|
- с товарами
|
63 561 672.78
|
3 586
|
261 964 712
|
2 928
|
Всего
|
4 649 302 672.74
|
25 099
|
5 582 378 464.73
|
26 837
Официальный курс на первое мая составляет 1,7 AZN/USD.
(Автор: Хейраддин Насирзаде)
Twitter: @1nasirzade
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