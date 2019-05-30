Международный аэропорт Гейдар Алиев подтвердил высокую степень готовности в период финала Лиги Европы УЕФА (ФОТО, ВИДЕО)

30 мая 2019 16:30 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Все структуры гражданской авиации обеспечили высокий уровень обслуживания гостей и спортсменов, прибывших в Азербайджан в период проведения финала Лиги Европы УЕФА, сообщает в четверг Trend со ссылкой на пресс-службу Международного аэропорта Гейдар Алиев

В частности, с 27 по 30 мая 2019 года Международный аэропорт Гейдар Алиев суммарно обслужил около 600 рейсов. Из них 57 пришлись на чартерные рейсы, а 10 – на дополнительные регулярные рейсы таких авиакомпаний, как FlyDubai, AirArabia, SCAT, IsrAir, Jazeera и др.

Пассажиропоток главной воздушной гавани Азербайджана в период проведения в Баку финала Лиги Европы, в общей сложности, составил примерно 60 тысяч человек.

Ожидается, что пик нагрузки на инфраструктуру аэропорта по пассажиропотоку и взлетно-посадочным операциям будет наблюдаться 30 мая. В течение дня бакинский аэропорт обслужит 164 рейса и более 18 тысяч пассажиров.

Из Баку 30 мая взлетит рекордное для аэропорта количество воздушных судов – свыше 100 самолетов.

Большинство рейсов были выполнены по маршруту Лондон-Баку-Лондон. Делегации и болельщики также прибывали из Франкфурта, Вены, Бухареста, Мадрида, Ниццы, Афин, Стокгольма, Дохи и ряда других городов.

Международный аэропорт Гейдар Алиев обеспечил высокий уровень безопасности и превосходное качество обслуживания, все структуры аэропорта работали в усиленном режиме.

В эти дни Международный аэропорт Гейдар Алиев встретил самолеты новых для аэропорта авиакомпаний Enter Air, Blue Panorama Airlines, Maleth Aero Aoc Limited, Hifly Airlines, WamosAir, Getjet Airlines и других чартерных авиакомпаний. В их числе был и крупнейший пассажирский самолет Airbus A380 авиакомпании Hi-Fly, прибывший из Лондона с почти 500 пассажирами на борту.

Высокую активность воздушного движения в Международному аэропорту Гейдар Алиев можно увидеть в коротком видеоролике по ссылке

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