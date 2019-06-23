Азербайджан налаживает экспортные связи в Восточной Европе

23 июня 2019 08:30 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Азербайджан планирует наладить экспорт текстиля в Польшу. Об этом Trend сказал торговый представитель Азербайджана в Польше Неймят Нагдалиев.

По его словам, в настоящее время этот вопрос обсуждают польская и азербайджанская стороны.

"На польском рынке есть большой спрос на текстильную продукцию, мы изучали этот рынок, и считаем экономически целесообразным и перспективным экспортные поставки из Азербайджана в Польшу. На сегодняшний день уже установлены контакты между Бакинской текстильной фабрикой и польскими партнерами, планируем в среднесрочной перспективе наладить экспорт азербайджанского текстиля в эту европейскую страну", - сказал Нагдалиев.

По словам торгпреда, в настоящее время в этом направлении идут переговоры. обсуждаются детали предстоящего двустороннего сотрудничества.

"На нынешнем этапе уже достигнуты определенные договоренности между Бакинской текстильной фабрики и польскими компаниями по нескольким видам экспорта текстильных изделий. В перспективе, мы намерены наладить экспорт азербайджанской текстильной продукции не только в Польшу, но и в страны Центральной Европы", - сообщил Нагдалиев.

Отметим, что в минувшем 2018 году торговый оборот между двумя странами согласно польским данным составил 80 миллионов евро, из которых 68,3 миллиона евро пришлось на долю польского экспорта.

Отметим, что на сегодняшний день крупнейшими торговыми партнерами Азербайджана являются Италия, Россия, Турция, Израиль, Германия и Китай. Польша является седьмым по величине торговым партнером Азербайджана и шестым по величине рынком в Европейском союзе с быстрорастущей экономикой.

(Автор: Матанат Насибова. Редактор: Ровшан Гусейнов)

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