Минэнерго Азербайджана выполнило задачи стратегической дорожной карты на первое полугодие

2 июля 2019 19:47 (UTC+04:00)

БАКУ/Trend/ - Состоялись два заседания рабочей группы по "Стратегической дорожной карте развития коммунальных услуг (электрическая и тепловая энергия, вода и газ) в Азербайджане" и четыре заседания рабочей подгруппы по приоритетам стратегической дорожной карты, в которой министерство энергетики является координатором и основным исполнителем 23 мероприятий в первой половине 2019 года.

В ходе заседаний были обсуждены мероприятия, мониторинги и оценочные вопросы, предусмотренные в 2018-2019 годах планом мер стратегической дорожной карты, сообщает во вторник Trend.

Были проведены работы по оценке потенциала альтернативной и возобновляемой энергии, а также составлены планы и временные графики работ по их использованию с привлечением международных специалистов.

Подготовлены соответствующие предложения по выбору формы финансирования и эксплуатации электрических станций, требующих инвестиций. Они предусматривают формирование правовой базы для привлечения частных инвестиций, применение мер стимулирования, определений территорий, наиболее пригодных для производства возобновляемых источников энергии, выставление их на аукцион.

(Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Ровшан Гусейнов)

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