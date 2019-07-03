Агентство по развитию МСБ Азербайджана неуклонно следует "дорожной карте"

3 июля 2019 16:57 (UTC+04:00)

БАКУ/Trend/ - Состоялись очередные заседания рабочих групп, созданных в рамках исполнения “Стратегической дорожной карты в Азербайджане по производству товаров потребления сегмента малого и среднего предпринимательства", утвержденной указом Президента Азербайджана.

В ходе встреч было обсуждено исполнение стратегической дорожной карты, передает в среду Trend со ссылкой на Агентство по развитию малого и среднего бизнеса (МСБ) при министерстве экономики.

В мероприятиях принимали участие представители министерств экономики, образования, связи и высоких технологий, юстиции, молодежи и спорта, Агентства по развитию МСБ, Национальной академии наука Азербайджана, Государственного комитета по проблемам семьи, женщин и детей, а также представители профильных государственных органов. В ходе заседания были обсуждены вопросы развития "бизнес-инкубаторов", изучения международного опыта в продвижении бизнес-мышления, обеспечения субъектов МСБ возможностями "учиться в течение всей жизни", расширения сотрудничества между государственным и частным секторами, оказания информационной поддержки женскому предпринимательству и другие вопросы.

Были также определены задачи и направления деятельности в последующие годы.

(Текст: Турал Гараджаев. Редактор:Ровшан Гусейнов )

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