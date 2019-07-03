AZAL совместно с IATA провели в Баку международное мероприятие «Aviation Day Azerbaijan» (ФОТО)

3 июля 2019 18:39 (UTC+04:00)

БАКУ/Trend/ - «Азербайджанские Авиалинии» (AZAL) совместно с Международной ассоциацией воздушного транспорта (IATA) провели в Баку престижный форум в сфере гражданской авиации.

Помимо высшего руководства AZAL и IATA, на мероприятии «Aviation Day Azerbaijan» приняли участие руководители авиакомпаний, сферы туризма, представители дипломатического корпуса и СМИ.

На мероприятии с приветственной речью выступили президент AZAL Джахангир Аскеров и вице-президент IATA по Европе Рафаэль Шварцман. Далее с презентациями выступили вице-президент AZAL Эльдар Гаджиев, координатор по связям со странами Всемирной организации по туризму (UNWTO) Бека Джакели, генеральный директор «Turkish Airlines» Билал Экши и генеральный директор Бюро по туризму Азербайджана Флориан Зенгстшмид.

«AZAL в течение 26 лет является полноправным членом IATA. Все эти годы мы тесно сотрудничали в области безопасности полетов, обучения персонала и внедрения инноваций. Благодаря постоянному вниманию и поддержке Президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева гражданская авиация Азербайджана динамично развивается, и безопасность полетов является для нас приоритетной задачей. Сегодня передовые технологии и инновации во всех аэропортах нашей страны создают всесторонние возможности для безопасности полетов»,- сказал Джахангир Аскеров.

«IATA оказывает максимальную поддержку «Дню авиации в Азербайджане» и выражает признательность AZAL за совместное проведение этого важного мероприятия в сфере гражданской авиации. Рынок авиаперевозок в Азербайджане постоянно растет. В прошлом году пассажиропоток отмечался на уровне 4,7 миллионов человек, что на 11% больше, чем год назад. Прямые рейсы осуществляются в 29 разных стран по всему миру. Это положительно оказывается и на экономике Азербайджана, а также является большим преимуществом и для тех, кто планирует путешествия», - сказал Рафаэль Шварцман, региональный вице-президент IATA по Европе.

По его словам, приверженность Азербайджана к созданию более сильной, более надежной и безопасной сети воздушного транспорта проявляется в поддержке Монреальского протокола 2014 года (MP14), аудита эксплуатационной безопасности IATA (IOSA), аудита безопасности IATA для наземных операций (ISAGO) и глобальной программы управления авиационными данными (GADM).

В рамках мероприятия Джахангир Аскеров и Рафаэль Шварцман подписали два соглашения о сотрудничестве в сфере обеспечения безопасности полетов. Данные документы предусматривают более широкую имплементацию таких программ аудита, как IOSA (IATA Operational Safety Audit), ISAGO (IATA's Safety Audit for Ground Operations) и GADM (Global Aviation Data Management), а также внедрение последних стандартов по контролю безопасности полетов в аэронавигации.

На форуме «Aviation Day Azerbaijan» было также объявлено, что в 2020 году Баку станет местом проведения одной из самых значимых международных конференций IATA, посвященной безопасности полетов – Safety and Flight Ops Conference.

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