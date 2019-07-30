Область России намерена увеличить товарооборот с Казахстаном (Эксклюзив)

30 июля 2019 15:47 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Рост экспорта продукции агропромышленного комплекса из Челябинской области России в Казахстан достигнет 10-15 процентов, рассказали Trend в Министерстве сельского хозяйства области.

По информации минсельхоза, в соответствии с региональным проектом "Экспорт АПК", в 2019 году экспорт региональной продукции агропромышленного комплекса должен в целом составить 150 миллионов долларов, в сравнении со 108 миллионами долларов в прошлом году.

В свою очередь, почти 60 процентов от общего объема экспорта области приходится на экспорт сельскохозяйственной и пищевой продукции в Казахстан. С учётом взятых обязательств по региональному проекту, в 2019 году рост экспорта в Казахстан должен быть обеспечен на уровне 10-15 процентов, рассказали в министерстве.

Также сообщается, что по итогам 2018 года объем экспорта в Казахстан из Челябинской области составил 64,7 миллионов долларов, в то время как объем импорта достиг 33,9 миллиона долларов.

В основном экспортируется мясо птицы, продукция масложировой и зерноперерабатывающей промышленности. Импортируются, в свою очередь, молочные продукты, пшеница, корма для сельскохозяйственных животных и птицы.

Также в минсельхозе отметили, что из предприятий пищевой и перерабатывающей промышленности регулярно осуществляют поставки в Казахстан компании "Ромкор", Холдинг "СИТНО", "Объединение "Союзпищепром", "Макфа", "Злак" и ряд других.

"Казахстан является для них стратегическим партнером, а казахстанский рынок оценивается как перспективный", - рассказали в министерстве.

Также в министерстве отметили и ряд проблемных вопросов товарооборота.

"Среди них отмечаются снижение конкурентоспособности поставляемых продуктов питания по отношению к местным казахстанским производителям по причине высокого курса рубля к тенге, повышение тарифов на железнодорожные перевозки продуктов питания в осенне-зимний период и государственное субсидирование части затрат казахстанских производителей", - заключили в министерстве.

(Автор: Наргиз Садыхова. Редактор: Хазар Ахундов)

Твиттер: @nargiz_sadikh

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