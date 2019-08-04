АБР назначил нового директора по Туркменистану

4 августа 2019 14:49 (UTC+04:00)

АШХАБАД /Trend/ - Азиатский банк развития (АБР) назначил Си. Си. Ю (C. C. Yu) новым директором по Туркменистану, сообщает Trend со ссылкой на банк.

Он будет руководить операциями АБР в Туркменистане и возглавит работу по имплементации банковской стратегии партнёрства со страной, рассчитанной на период до 2021 год и нацеленной на содействие становлению страны в качестве катализатора процессов региональной интеграции путем диверсификации её рынков и превращения в торговый и транзитный хаб в Центральной Азии.

Особое внимание уделяется повышению потенциала транспортного и энергетического секторов страны, а также вопросам поддержки здравоохранения, образования и безопасности пищевых продуктов, сказано
в информации.

Ю является гражданином Канады и имеет степень доктора наук. В АБР работает с 2000 года, у него послужной список в сфере менеджмента, основанного на результатах; проектных и секторальных оценок; разработки страновых операций и природоохранных мер.

До нового назначения, Ю работал ведущим специалистом по вопросам институциональной координации в департаменте АБР, отвечающем за Центральную и Западную Азию.

В 2012–2017 годы он состоял в должности директора АБР по Таджикистану, а до того был главным специалистом департамента АБР по стратегиям и партнёрствам.

АБР начал взаимодействовать с Туркменистаном в 2000 году и помогает стране диверсифицировать её экономику и укреплять региональные связи. АБР привержен цели достижения процветания, инклюзивности и устойчивости в регионе, прилагая одновременно усилия по искоренению нищеты.

Основанный в 1966 году, банк принадлежит 68 странам, из которых 49 представляют Азиатско-Тихоокеанский регион. В 2018 году АБР в целом предоставил новых кредитов и грантов на сумму 21,6 миллиардов долларов США.

(Автор: Гусейн Гасанов)

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