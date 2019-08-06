Финрегулятор Азербайджана вошел в состав Базельской консультативной группы

6 августа 2019 14:24 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Палата надзора над финансовыми рынками Азербайджана избрана членом Базельской консультативной группы, сообщает во вторник Trend со ссылкой на палату.

В сообщении говорится, что второго августа палата была избрана членом Базельской консультативной группы Базельского комитета по совершенствованию банковского надзора.

«Это позволит палате использовать опыт передовых стран в области регулирования и надзора над банковской системой, согласовать действующее в стране законодательство со стандартами Базеля, а также представлять предложения в Базельский комитет», - говорится в сообщении.

Базельский комитет по банковскому надзору — организация, действующая при Банке международных расчётов, разрабатывающая единые стандарты и методики регулирования банковской деятельности, принимаемые в различных странах.

Основан в Базеле в 1974 году президентами центральных банков стран «группы десяти» (G10). В комитет входят представители центральных банков крупнейших стран, в качестве наблюдателей в комитете работают представители основных международных финансовых организаций.

(Автор: Сара Исрафилбекова. Редактор: Ровшан Гусейнов)

Твиттер: @IsrafilbekovaS

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