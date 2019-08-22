ASCO запустит фидерные перевозки по Черноморскому контейнерному маршруту

22 августа 2019 13:13 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Азербайджанское каспийское морское пароходство (ASCO) отправит фидерное судно в тестовый рейс по Черноморскому контейнерному маршруту Батуми-Констанца до 20 сентября, сообщает в четверг Trend со ссылкой на ASCO.

Согласно сообщению, вопрос создания линии контейнерных перевозок посредством ASCO между портами Румынии и Грузии, обсуждался на заседании рабочей группы объединения юридических лиц Международной ассоциации «Транскаспийский международный транспортный маршрут».

Как отмечается, судно будет выходить в рейс через каждые десять дней.

На заседании приняли участие председатель ASCO Рауф Велиев, а также представители железнодорожных и транспортных компаний Грузии, Казахстана и Румынии.

«По контейнерному маршруту Батуми-Констанца предусматривается транспортировка грузов, перевозимых транзитом по направлениям Европа-Китай-Европа и Европа - Центральная Азия – Европа», - говорится в сообщении.

Также отмечается, что по ожиданиям, благодаря новому контейнерному маршруту, сократится срок доставки грузов, следующих по указанным направлениям. Это, в свою очередь, повысит привлекательность Транскаспийского международного транспортного маршрута (ТМТМ), проходящего через Черное море, и увеличит объем транзитных контейнерных грузоперевозок через территорию Азербайджана.

Отметим, что ТМТМ – это международный транспортный коридор, соединяющий Китай со странами Европы. Координационный комитет ТМТМ сконцентрировал в себе железнодорожные, морские, портовые администрации, а также логистические компании восьми стран - Азербайджана, Казахстана, Китая, Грузии, Турции, Украины, Польши и Румынии.

К 2020 году планируется перевозить по ТМТМ семь-восемь миллионов тонн грузов.

(Автор: Сара Исрафилбекова. Редактор: Хазар Ахундов)

Твиттер: @IsrafilbekovaS

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