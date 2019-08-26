В Шамахы пройдет летний лагерь İnnocamp

БАКУ /Trend/ - В рамках проекта «İ2B - от идеи к бизнесу» в Шамахы 29-31 августа пройдет летний инновационный лагерь İnnocamp, сообщает Trend в понедельник со ссылкой на министерство транспорта, связи и высоких технологий.

В нем примут участие 54 студента, которые будут представлять 18 команд. Участники посетят тренинги на темы маркетинга, дизайна и подготовки презентаций. Также их проинформируют об экосистеме стартапов и путях превращения идей в бизнес.

Большая часть тренингов, мастер-классов и воркшопов пройдет в Шамахинской астрофизической обсерватории Национальной академии наук Азербайджана.

В конце команды представят свои проекты. Лучшие проекты пройдут в национальный финал.

Отметим, что победившим командам (первые три места) будет оказана материальная поддержка для реализации их идей.

Проект «İ2B - от идеи к бизнесу» направлен на поддержку бизнес-идей молодежи, а также на создание в регионах бизнес-инкубационных центров.

(Автор: Кямаля Мамедлы)

Твиттер: kamala_mammadli

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