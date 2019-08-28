Минналогов Азербайджана упрощает процесс подачи деклараций

БАКУ/Trend/ - Министерство налогов Азербайджана направило налогоплательщикам уведомления о слиянии некоторых видов отчетности и правила заполнения новых форм деклараций, сообщает в среду Trend со ссылкой на сообщение министерства налогов Азербайджана

Целью изменений является упрощение процедуры подготовки отчетности, сокращения количества заполняемых форм, экономии времени и усилий налогоплательщиков. Министерство налогов, таким образом, обеспечивает оптимизацию отчетности по обязательному государственному социальному страхованию, страхованию от безработицы и обязательному медицинскому страхованию работников по найму, говорится в сообщении.

Так, формы “Налоговая декларация, об уплате налогов, удержанных у источника выплаты в связи с работой по найму ”, “Квартальный отчет по обязательному государственному социальному страхованию”, “Квартальный отчет по страхованию безработицы” и “Отчет по обязательному медицинскому страхованию”, объединены в новую “Форму (отчет) декларации о налогах, удержанных у источника выплаты в связи с работой по найму, обязательном государственном социальном страховании, страховании от безработицы и обязательном медицинском страховании".

Указанные формы отчетности вступят в силу с первого января 2020 года.

(Автор: Эльдар Джанашвили. Редактор: Хазар Ахундов)

Twitter: @eldarjanashvili

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