В Азербайджане в этом году к программе самозанятости привлечено до 4500 человек

БАКУ/Trend/ - Согласно распоряжению главы государства, в рамках программы самозанятости министерства труда и соцзащиты населения, в регионах Азербайджана продолжается процесс создания малых семейных хозяйств для лиц не имеющих работу..

Как сообщает в пятницу Trend со ссылкой на министерство, за июль и август еще 420 семьям выданы товары и материалы с помощью которых были созданы хозяйства. Подавляющее их большинство занято в сфере сельского хозяйства - животноводство, садоводство, пчеловодство, парники и другое. В этом году в рамках программы самозанятости создали свои семейные хозяйства до 1500 семей .

В целом, за прошедший период этого года к программе привлечено до 4500 человек. Это в основном инвалиды, семьи шехидов, вынужденные переселенцы, малообеспеченные, многодетные и получающие социальные пособия семьи.

(Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Ровшан Гусейнов )

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.