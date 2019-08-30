В Азербайджане в этом году к программе самозанятости привлечено до 4500 человек

30 августа 2019 14:18 (UTC+04:00)

БАКУ/Trend/ - Согласно распоряжению главы государства, в рамках программы самозанятости министерства труда и соцзащиты населения, в регионах Азербайджана продолжается процесс создания малых семейных хозяйств для лиц не имеющих работу..

Как сообщает в пятницу Trend со ссылкой на министерство, за июль и август еще 420 семьям выданы товары и материалы с помощью которых были созданы хозяйства. Подавляющее их большинство занято в сфере сельского хозяйства - животноводство, садоводство, пчеловодство, парники и другое. В этом году в рамках программы самозанятости создали свои семейные хозяйства до 1500 семей .

В целом, за прошедший период этого года к программе привлечено до 4500 человек. Это в основном инвалиды, семьи шехидов, вынужденные переселенцы, малообеспеченные, многодетные и получающие социальные пособия семьи.

(Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Ровшан Гусейнов )

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