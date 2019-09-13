Поступления в госбюджет Азербайджана по линии Госкомтаможни могут превысить 4, 2 млрд манатов - глава

БАКУ /Trend/ - Объем поступлений в государственный бюджет Азербайджана в 2019 году по линии Государственного таможенного комитета может превысить 4, 2 миллиарда манатов.

Как сообщает в пятницу Trend, об этом глава данного ведомства Сафар Мехтиев сказал на конференции «Борьба с теневой экономикой как важный фактор экономического развития».

По словам Мехтиева, возглавляемое им ведомство планирует в 2019 году перевыполнить прогноз по таможенным отчислениям в госбюджет страны на 500 миллионов манатов. "Прогноз по таможенным отчислениям на текущий год составляет 3 млрд 702, 6 млн манатов. Это на 1, 3 млрд манатов больше по сравнению с 2018 годом. Мы планируем увеличить объем таможенных отчислений в госбюджет на 500 млн манатов", - сказал глава ведомства.

Он отметил, что проведенные в Азербайджане реформы позитивно отразились также и на таможенной сфере.

(Автор: Матанат Насибова)

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