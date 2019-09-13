В частном секторе объем операций с использованием наличных средств все еще высок - глава Счетной палаты

13 сентября 2019 15:13 (UTC+04:00)

БАКУ/Trend/ - Поступления в государственный бюджет налогов по упрощенной системе налогообложения при обналичивании средств в банках, в первой половине 2019 года составили 19,4 миллиона манатов. За весь 2018 год этот показатель составлял 29,2 миллиона манатов.

Об этом сказал председатель Счетной палаты Вугар Гюльмамедов на конференции «Борьба с теневой экономикой как важный фактор экономического развития», сообщает в пятницу Trend.

По словам председателя, объем налоговых выплат при обналичиванию средств со счетов увеличился на 26,7 процента по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Также Гюльмамедов отметил, что объем поступлений по упрощенному налоговому вычету для снятия наличных средств с банковских счетов почти в два раза превышает прогнозы на 2019 год.

"Это свидетельствует о том, что объем наличных операций в частном секторе все еще весьма значительный", - добавил Гюльмамедов.

(Автор: Кямаля Мамедлы. Редактор: Хазар Ахундов)
Твиттер: @kamala_mammadli

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Новости по теме
Счетная палата Азербайджана отмечает недочеты в финотчетах компаний - глава
Бизнес 14:42
Сократился внешний госдолг Азербайджана на душу населения
Экономика 30 августа 19:44
В Азербайджане индекс потребительских цен сократился на 0,5% - Глава счетной палаты
Финансы 30 августа 15:08
Счетная палата Азербайджана обсудила сотрудничество с корейскими коллегами
Финансы 5 августа 17:55
Высшие аудиторские органы Азербайджана, Беларуси, Грузии и Украины подписали меморандум о взаимопонимании
Экономика 11 июля 18:50
Рост ВВП Азербайджана в 2018 году обеспечил ненефтяной сектор
Финансы 23 июня 22:00
Лента новостей
Кыргызстан получил от Японии оборудование для ремонта техники
Кыргызстан 16:21
Бахар Мурадова: В стране во всех направлениях осуществляются серьезные реформы
Политика 16:12
Индекс делового доверия в ненефтяном секторе Азербайджана вырос
Финансы 16:08
Первый вице-президент Мехрибан Алиева ознакомилась с условиями в школе № 113 в поселке Кюрдаханы, созданными после реконструкции (ФОТО)
Политика 16:00
Итоги рекордного Чемпионата мира по игре "Что? Где? Когда?" в Баку (ФОТО)
Социум 15:58
В Узбекистане государство будет возмещать затраты экспортным компаниям
Бизнес 15:55
Рост инвестиций в основной капитал Казахстана превысил 10%
Бизнес 15:52
В Центре Гейдара Алиева пройдет творческий вечер Максима Галкина
Общество 15:50
Азербайджан лидирует по числу визитеров в Грузию
Туризм 15:49