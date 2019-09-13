В частном секторе объем операций с использованием наличных средств все еще высок - глава Счетной палаты

БАКУ/Trend/ - Поступления в государственный бюджет налогов по упрощенной системе налогообложения при обналичивании средств в банках, в первой половине 2019 года составили 19,4 миллиона манатов. За весь 2018 год этот показатель составлял 29,2 миллиона манатов.

Об этом сказал председатель Счетной палаты Вугар Гюльмамедов на конференции «Борьба с теневой экономикой как важный фактор экономического развития», сообщает в пятницу Trend.

По словам председателя, объем налоговых выплат при обналичиванию средств со счетов увеличился на 26,7 процента по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Также Гюльмамедов отметил, что объем поступлений по упрощенному налоговому вычету для снятия наличных средств с банковских счетов почти в два раза превышает прогнозы на 2019 год.

"Это свидетельствует о том, что объем наличных операций в частном секторе все еще весьма значительный", - добавил Гюльмамедов.

(Автор: Кямаля Мамедлы. Редактор: Хазар Ахундов)

Твиттер: @kamala_mammadli

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