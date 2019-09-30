Корея может стать одним из основных внешних рынков для Азербайджана - глава Azpromo

30 сентября 2019 11:11 (UTC+04:00)

БАКУ/Trend/- Азербайджан и Корея имеют большой потенциал для развития двустороннего сотрудничества в сфере торговли и экономики. Как сообщает в понедельник Trend, об этом сказал на проходящем в Баку азербайджано-корейском бизнес-форуме глава Азербайджанского Фонда поощрения инвестиций (Azpromo) Юсиф Абдуллаев.

Глава Фонда отметил, что Корея может стать одним из основных внешних рынков для Азербайджана. "Мы рассчитываем на углубление связей с Кореей во многих отраслях, в том числе промышленности, нефтехимической сфере, производстве строительных материалов и других сферах. Мы планируем активное участие на выставках международного значения, которые пройдут в Корее в этом и последующих годах, с тем, чтобы представить нашу продукцию, а также обменяться опытом с корейскими партнерами", - сказал Абдуллаев. Глава Azpromo отметил, что реформы, проведенные в экономике Азербайджана, способствовали развитию и углублению торговоэкономических связей со многими странами, а также продвижению местной продукции на новые рынки. Азербайджан заинтересован в укреплении торговоэкономических связей, и привлечении корейского бизнеса в Азербайджан, а также в расширении связей в сфере предпринимательства, добавил он.

(Автор Матанат Насибова. Редактор: Ровшан Гусейнов)

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Новости по теме
Корея и Азербайджан пописали меморандум о сотрудничестве
Бизнес 11:54
Корея заинтересована в торговоэкономическом сотрудничестве с Азербайджаном - Глава KOIMA
Бизнес 11:34
В Южной Корее загорелось грузовое судно
В мире 28 сентября 11:35
Казахстан и Южная Корея реализуют свыше 40 совместных инвестпроектов
Бизнес 27 сентября 17:26
Корейское агентство по международному сотрудничеству выделит Азербайджану грант в $10 млн
Бизнес 27 сентября 13:04
Власти Таиланда намерены упростить иностранцам ведение четырех видов бизнеса
Другие страны 27 сентября 08:34
Лента новостей
В Центре Гейдара Алиева пройдет концерт ритм-группы «Натиг» (ВИДЕО)
Общество 12:31
В августе Турцию посетили свыше 150 тыс. туристов из Азербайджана
Турция 12:27
Предложение на депозитном аукционе Центробанка Азербайджана превысило спрос более чем вдвое
Финансы 12:23
Депутат Милли Меджлиса отказался от мандата
Политика 12:22
Посол: Недавняя встреча глав МИД Азербайджана и Армении в США является позитивным фактором
Политика 12:19
В Казахстане отмечено незначительное сокращение денежной базы
Бизнес 12:13
В Хайфе произошла перестрелка, есть раненые
В мире 12:13
Посол: Германия хочет скорейшего подписания соглашения о партнерстве между ЕС и Азербайджаном
Политика 12:10
В Гяндже при организационной поддержке Автомобильной федерации Азербайджана прошло шоу и соревнования спортивных автомобилей (ФОТО/ВИДЕО)
Общество 12:07