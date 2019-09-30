Корея может стать одним из основных внешних рынков для Азербайджана - глава Azpromo

БАКУ/Trend/- Азербайджан и Корея имеют большой потенциал для развития двустороннего сотрудничества в сфере торговли и экономики. Как сообщает в понедельник Trend, об этом сказал на проходящем в Баку азербайджано-корейском бизнес-форуме глава Азербайджанского Фонда поощрения инвестиций (Azpromo) Юсиф Абдуллаев.

Глава Фонда отметил, что Корея может стать одним из основных внешних рынков для Азербайджана. "Мы рассчитываем на углубление связей с Кореей во многих отраслях, в том числе промышленности, нефтехимической сфере, производстве строительных материалов и других сферах. Мы планируем активное участие на выставках международного значения, которые пройдут в Корее в этом и последующих годах, с тем, чтобы представить нашу продукцию, а также обменяться опытом с корейскими партнерами", - сказал Абдуллаев. Глава Azpromo отметил, что реформы, проведенные в экономике Азербайджана, способствовали развитию и углублению торговоэкономических связей со многими странами, а также продвижению местной продукции на новые рынки. Азербайджан заинтересован в укреплении торговоэкономических связей, и привлечении корейского бизнеса в Азербайджан, а также в расширении связей в сфере предпринимательства, добавил он.

(Автор Матанат Насибова. Редактор: Ровшан Гусейнов)

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