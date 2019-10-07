В Азербайджане продолжается сбор риса, табака и сахарной свеклы

7 октября 2019 14:45 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - В Азербайджане продолжается сбор риса, табака и сахарной свеклы, сообщает в понедельник Trend со ссылкой на министерство сельского хозяйства.

До сегодняшнего дня по стране собрано 7734,7 тонны риса.

В этом году 504 производителя засеяли рисом 4038 гектаров. До сегодняшнего дня сбор был проведен на территории 2586 гектаров. Средняя урожайность составила 30 центнеров с гектара.

В 14 районах Азербайджана и в Нахчыванской АР продолжается сбор табачных листьев.

Фермеры сдали на заготпункты 3285 тонн высушенных табачных листьев. В этом году больше всего табака посажено в Шеки, и урожай собран на участке площадью1061 гектар.

Также в этом году в 25 районах Азербайджана на 7345 гектарах высажена сахарная свекла. До сегодняшнего дня фермеры собрали и сдали 72584,8 тонны сахарной свеклы. В этом году больше всего этой культуры посажено в Имишлинском районе (917 га), Агджабединском (848 га), Тертерском (670 га), Товузском (668 га), Бейлаганском (557 га) и Физулинском (553 га) районах.

(Автор: Самир Али. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Ровшан Гусейнов)

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