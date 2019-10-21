Узбекистан и Таджикистан открыли новый автобусный маршрут

21 октября 2019 15:23 (UTC+04:00)

БАКУ/Trend /- Запушен новый автобусный маршрут из узбекского Коканда в город Шайдон Аштского района Согдийской области Таджикистана, сообщает Trend со ссылкой на узбекские СМИ.

Протяженность маршрута составляет 84,5 километра.

Пассажиров будут перевозить на комфортабельных автобусах марки Isuzu, а также на микроавтобусах. Билет стоит около 2,5 доллара.

Ранее сообщалось, что между Узбекистаном и Таджикистаном было запущено несколько автобусных маршрутов.

Среди них "Ташкент-Худжанд", "Фергана-Худжанд", "Термез-Душанбе", "Денау-Душанбе", "Самарканд-Пенджикент".

Напомним, что автобусное сообщение между городами двух стран прервалось в 1992 году, в связи с началом гражданской войны в Таджикистане. По мере того, как отношения между двумя государствами стали улучшаться, возобновились и пассажирские перевозки.

Первый регулярный автобусный рейс был запущен в мае 2018 года по маршруту "Ташкент–Худжанд–Ташкент".

(Автор: Фахри Вакилов. Редактор: Ровшан Гусейнов)

Твиттер:@vakilovfaxri

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