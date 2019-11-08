Азербайджанская компания налаживает производство молочных йогуртов

8 ноября 2019 18:05 (UTC+04:00)

Доступ к платной информации предоставляется по подписке

Часть информационных материалов АМИ Trend, отмеченная знаком , доступна только подписчикам агентства.

Если Вы являетесь зарегистрированным пользователем, пожалуйста, введите свой логин и пароль

azericard

Получить новость сейчас

Вы можете получить доступ к этой платной новости, послав SMS со своего мобильного телефона.

Для этого сначала выберите страну вашего оператора мобильной связи:

Если Вы уже получили сообщение с кодом доступа, введите его ниже и нажмите Открыть для чтения данной информации:

СМС-услуги предоставлены SmsCoin | Сообщить о проблеме

Подписаться на новости

Для подписки на информационные продукты АМИ Trend, получения платного доступа к новостям агентства, размещения рекламы и приобретения фотографий обращайтесь к нам:
Телефон: (+994 12) 437-12-68
E-mail: sales@trend.az

Оставить заявку для оформления платной подписки на издания АМИ Trend можно по адресу subscribe@trend.az. Заполните нижеследующую форму и наши менеджеры свяжутся с вами в самые кратчайшие сроки:

Capcha code
Обновить картинку
Новости по теме
Строительная компания о ходе работ в крупном жилом комплексе на территории Белого города
Бизнес 19:48
В Хачмазе произведен посев зерновых с повышенной урожайностью
Бизнес 17:53
Азербайджанская строительная компания о планах реализации проектов в Украине
Бизнес 16:48
SOCAR AQS принято в сообщество международной организации «Глобальная Инициатива по Отчетности»
Бизнес 16:44
Армения пытается посредствам отношений с Грецией и Кипром донести голос Еревана до Европы - политолог
Политика 16:43
Лейла Абдуллаева: Высказывания армянского министра по карабахскому конфликту лишены логики и здравого смысла
Политика 16:33
Лента новостей
В Турции сообщили о дате и месте проведения саммита по Сирии
В мире 23:03
Ученые назвали напиток, который вдвое снижает риск развития рака
Европа 22:47
Путин 9 ноября проведет телефонный разговор с Эрдоганом
Турция 22:22
Трамп предложит повысить возрастной лимит для покупки электронных сигарет
США 22:14
Пхеньян выступает за продолжение переговоров по денуклеаризации Корейского полуострова
Другие страны 21:59
Во Франции неизвестные украли вина на €500 тыс.
Европа 21:43
МИД Азербайджана выразил соболезнования Ирану в связи с землетрясением
Политика 21:34
Необычное шоу в Бакинском метро – страстное Аргентинское танго (ВИДЕО, ФОТО)
Интересное 21:16
Президент Ильхам Алиев: В Азербайджане обеспечены все фундаментальные свободы
Политика 21:12