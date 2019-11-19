Туркменистан и Куба обсудили возможности взаимного сотрудничества

19 ноября 2019 10:13 (UTC+04:00)

АШХАБАД/Trend/ - В МИД Туркменистана состоялась встреча с послом Кубы (с резиденцией в Баку) Альфредо Ньевесом Портуондо, сообщает Trend со ссылкой на туркменское внешнеполитическое ведомство.

Стороны обсудили нынешнее положение туркмено-кубинских отношений в политико-дипломатической, экономической и гуманитарной областях, говорится в сообщении.

В частности, были рассмотрены возможности сотрудничества в области здравоохранения, сельского хозяйства, спорта, туризма и других отраслях.

Также состоялось обсуждение взаимодействия в рамках международных организаций.

Отметив важную роль политики позитивного нейтралитета Туркменистана, посол Кубы выразил надежду на расширение взаимовыгодных связей между двумя странами, говорится в сообщении.

Отметим, что в рамках участия в конференции ООН по устойчивому развитию "РИО+20", которая проходила в июне 2012 года в Бразилии, президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов встретился с председателем Государственного совета и Совета Министров Республики Куба Раулем Кастро.

В официальной информации Ашхабада отмечалось, что кубинский руководитель "дал высокую оценку миротворческой, основанной на принципах позитивного нейтралитета, политике Туркменистана, которая стала важным фактором стабильности в Среднеазиатском регионе".

(Автор: Гусейн Гасанов. Редактор: Юсиф Агаев.)

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