Россия поддержит стартапы Узбекистана

21 ноября 2019 15:17 (UTC+04:00)

Доступ к платной информации предоставляется по подписке

Часть информационных материалов АМИ Trend, отмеченная знаком , доступна только подписчикам агентства.

Если Вы являетесь зарегистрированным пользователем, пожалуйста, введите свой логин и пароль

azericard

Получить новость сейчас

Вы можете получить доступ к этой платной новости, послав SMS со своего мобильного телефона.

Для этого сначала выберите страну вашего оператора мобильной связи:

Если Вы уже получили сообщение с кодом доступа, введите его ниже и нажмите Открыть для чтения данной информации:

СМС-услуги предоставлены SmsCoin | Сообщить о проблеме

Подписаться на новости

Для подписки на информационные продукты АМИ Trend, получения платного доступа к новостям агентства, размещения рекламы и приобретения фотографий обращайтесь к нам:
Телефон: (+994 12) 437-12-68
E-mail: sales@trend.az

Оставить заявку для оформления платной подписки на издания АМИ Trend можно по адресу subscribe@trend.az. Заполните нижеследующую форму и наши менеджеры свяжутся с вами в самые кратчайшие сроки:

Capcha code
Обновить картинку
Новости по теме
Flydubai из ОАЭ увеличит грузоперевозки между Узбекистаном и странами Персидского залива
Бизнес 16:03
Узбекско-корейское СП объявляет тендер на закупку Диметилсульфида
Тендеры 15:41
В РФ запретили продажу гаджетов без российского ПО
Россия 15:40
Опубликовали цены Узбекской товарной биржи
Бизнес 15:28
«Узбекнефтегаз» и SOCAR создадут СП для трейдерских операций
Энергетика 15:01
В Узбекистане действует почти 100 тыс. торговых предприятий
Бизнес 14:34
Лента новостей
Президент Ильхам Алиев выделил средства на замену кровельных покрытий многоквартирных зданий в Сумгайыте
Политика 16:16
Президент Ильхам Алиев наградил Закира Фараджева орденом "За службу Отечеству"
Политика 16:15
Туркменистан планирует вывести в космос второй искусственный спутник
Туркменистан 16:12
"Алюминий" в Баку – современное искусство и самопознание (ФОТО)
Культура 16:11
Flydubai из ОАЭ увеличит грузоперевозки между Узбекистаном и странами Персидского залива
Бизнес 16:03
В Азербайджане собрано свыше 280 тыс. тонн хлопка
Бизнес 15:59
В Азербайджане прошло мероприятие по случаю 27-летия ПЕА (ФОТО)
Политика 15:56
Центр анализа экономических реформ и коммуникаций Азербайджана объявляет конкурс грантов
Финансы 15:49
Казахстан и Китай договорились о увеличении грузоперевозок в 2020 году
Бизнес 15:44