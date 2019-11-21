Генсек Тюркского совета: строительство «TransCaspian Fiber Optic» придаст значительный импульс нашей деятельности

БАКУ/Trend/ - Запуск строительства «TransCaspian Fiber Optic» (TCFO) – волоконно-оптической линии связи (ВОЛС) придаст значительный импульс деятельности Тюркского совета и постоянно укрепляющемуся сотрудничеству между странами-членами, заявил Генеральный секретарь Тюркского совета Багдад Амреев, сообщает в четверг Trend со ссылкой на пресс-службу Тюркского совета.

В своем заявлении относительно начала строительства TCFO, Амреев отмечает, что данный проект, будучи одним из основных компонентов проекта «Трансъевразийская информационная супермагистраль» (TASIM), инициированного Азербайджаном в 2008 году - крупной региональной инициативы, направленной на создание трансконтинентальной волоконно-оптической магистрали из Европы в Азию, поможет создать открытое информационное общество в регионе для развития электронных услуг, способствуя тем самым промышленному развитию, диверсификации экономики и конкурентоспособности стран Евразии.

Прокладку по дну Каспийского моря кабеля длиной около 380-400 километров осуществят казахстанские компании АО «Транстелеком», «KazTransCom» и азербайджанский оператор связи «AzerTelecom». Планируется, что TCFO будет сдан в эксплуатацию к концу 2021 года, он позволит передавать данные емкостью не менее четыре-шесть терабит в секунду.

«Информационно-коммуникационные технологии (ИКТ) являются одной из важных тем повестки дня Тюркского совета», - отметил Амреев.

Он добавил, что на протяжении последних двух лет Секретариат Тюркского совета организовал три встречи министров, отвечающих за сферу ИКТ, и принял необходимые меры для укрепления и расширения рамок сотрудничества в сфере ИКТ между странами-членами, посредством применения новых механизмов, совместных мероприятий и проектов, в том числе TASIM, а также реализацией практических мер для скорейшего осуществления этого проекта.

«По этому случаю я поздравляю с началом реализации такого важного проекта и выражаю поддержку Тюркского совета всем инициативам, которые служат устойчивому развитию государств-членов. Я верю, что это знаменательное событие придаст значительный импульс деятельности Тюркского Совета и постоянно расширяющемуся сотрудничеству между странами-членами», - отметил Амреев.

Напомним, торжественная церемония начала строительства TCFO состоялась 19 ноября текущего года в казахстанском городе Актау.

Проект реализуется в соответствии с межправительственным соглашением «Об организации содействия в совместном строительстве, владении и организации деятельности совместного пользования волоконно-оптических линий связи по дну Каспийского моря по маршруту Азербайджан - Казахстан операторами связи Азербайджанской Республики и Республики Казахстан», подписанным между Казахстаном и Азербайджаном в 2018 году при активной поддержке Тюркского совета.

(Автор: Наргиз Садыхова. Редактор: Юсиф Агаев.)

Твиттер: @nargiz_sadikh

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