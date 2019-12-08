Азербайджан увеличил экспорт товаров посредством системы "единое окно"

8 декабря 2019 08:00 (UTC+04:00)

БАКУ/Trend/ - Общий объем экспорта продукции Азербайджана посредством системы "единое окно" в январе-ноябре 2019 года составил 130 миллионов долларов, что на 15,4 процента меньше показателя аналогичного периода прошлого года, сообщает Trend со ссылкой на "Обзор экспорта" Центра анализа экономических реформ и коммуникаций.

В ноябре посредством системы "единое окно" было экспортировано товаров на 11,9 миллиона долларов (рост за год на 0,8 процента).

Среди стран, импортирующих азербайджанскую продукцию посредством "единого окна", лидирует Россия, на долю которой приходится 23 процента всего экспорта. В пятерку стран, лидирующих по объему этой категории импорта азербайджанской продукции, также входят Грузия – 15 процентов Украина - 13 процентов, США – шесть процентов, Испания и Беларусь – по четыре процента. Среди других стран, импортирующих азербайджанскую продукцию посредством системы "единое окно" – Турция,Швейцария и Канада – по два процента, другие страны - 29 процентов.

(Автор: Анастасия Савченко. Редактор: Юсиф Агаев)

Twitter: @AnSav_2105

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