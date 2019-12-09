Максим Орешкин: Азербайджано-российские отношения имеют крепкую стратегическую основу

9 декабря 2019 14:28 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Азербайджано-российские отношения имеют крепкую экономическую и политическую основу, что является подтверждением стратегического партнёрства между странами. Об этом сказал министр экономического развития России Максим Орешкин на 18-м заседании межправительственной комиссии по экономическому сотрудничеству между Азербайджаном и Россией, передает Trend с мероприятия

Министр отметил очень успешный визит Президента Ильхама Алиева первого сентября 2019 года, в рамках которого была проведена серьезная работа по пяти дорожным картам

"Отдельно хочу сказать о результатах, состоявшихся в ходе визита Первого вице-президента Азербайджана Мехрибан Алиевой в России, в частности о достижении договоренности о разработке шестой дорожной карты в сфере развития цифровой экономики. Хочу заявить, что у нас уже есть первые результаты и мы будем работать над этим дальше." - сказал Орешкин.

Министр также отметил высокий темп товарооборота между Азербайджаном и Россией: "Статистика показывает что по итогам первых десяти месяцев в такой непростой год для всего мира, когда рост глобальной экономики показал минимальные с 2009 показатели, товарооборот уже увеличился на четверть по отношению к товарообороту за весь прошлый год".

Тем не менее, сказал Орешкин, развитие сотрудничества между Россией и Азербайджаном показывает продуктивные результаты не только в сфере торговли, но и во многих других разных направлениях, в частности, в сфере транспорта и инфраструктуры странами реализуется такой важный проект как строительство моста через реку Самур.

Напомним, сегодня в бакинском бизнес-центре проходит 18-м заседание межправительственной комиссии по экономическому сотрудничеству между Азербайджаном и Россией, на которой присутствуют заместители глав всех министерств Азербайджана, посол Азербайджана в России Полад Бюль-Бюль оглы, министр экономического развития России Максим Орешкин и другие высокопоставленные лица.

(Автор: Эльдар Джанашвили. Редактор: Ровшан Гусейнов)

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Новости по теме
Азербайджан и Россия подписали программу сотрудничества в сфере туризма
Бизнес 14:34
Азербайджан и Россия подписали программу сотрудничества в АПК до 2023 г.
Бизнес 14:30
Азербайджан - важнейший партнер России на Южном Кавказе
Бизнес 14:20
Лавров посетит Узбекистан в январе 2020
Бизнес 13:57
Ближе к мечте!
Финансы 13:55
Цены на азербайджанскую нефть по итогам недели, 2-6 декабря
Энергетика 13:40
Лента новостей
В учебных заведениях Азербайджана будут созданы экзаменационные штабы
Общество 14:36
Азербайджан и Россия подписали программу сотрудничества в сфере туризма
Бизнес 14:34
В Турции подорван военный конвой – семь раненных
Турция 14:31
Вереница испытаний и множество приключений – в Баку появился веселый Эльф (ФОТО)
Культура 14:31
Азербайджан и Россия подписали программу сотрудничества в АПК до 2023 г.
Бизнес 14:30
На казахстанском месторождении Карачаганак запущен внутрипромысловый трубопровод
Энергетика 14:28
Понятия ислама и террора несовместимы – президент Турции
Турция 14:26
Азербайджан - важнейший партнер России на Южном Кавказе
Бизнес 14:20
В Азербайджане необходимо создавать новые возможности в сфере трудоустройства
Бизнес 14:13