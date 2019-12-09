Азербайджан и Россия подписали программу сотрудничества в сфере туризма

БАКУ /Trend/ - Между Азербайджаном и Россией подписана программа сотрудничества в сфере туризма на 2020-2022 годы, сообщает Trend в понедельник с состоявшейся в Баку церемонии подписания.

От Азербайджана документ подписал сопредседатель межправительственной комиссии по экономическому сотрудничеству между Азербайджаном и Россией, вице-премьер Шахин Мустафаев.

От России документ подписал сопредседатель межправительственной комиссии по экономическому сотрудничеству между Азербайджаном и Россией, министр экономического развития Максим Орешкин.

Напомним, что сегодня в Бакинском бизнес-центре проходит 18-е заседание межправительственной комиссии по экономическому сотрудничеству между Азербайджаном и Россией.

(Автор: Эльдар Джанашвили)

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.