Азербайджан и Россия подписали программу сотрудничества в сфере туризма

9 декабря 2019 14:34 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Между Азербайджаном и Россией подписана программа сотрудничества в сфере туризма на 2020-2022 годы, сообщает Trend в понедельник с состоявшейся в Баку церемонии подписания.

От Азербайджана документ подписал сопредседатель межправительственной комиссии по экономическому сотрудничеству между Азербайджаном и Россией, вице-премьер Шахин Мустафаев.

От России документ подписал сопредседатель межправительственной комиссии по экономическому сотрудничеству между Азербайджаном и Россией, министр экономического развития Максим Орешкин.

Напомним, что сегодня в Бакинском бизнес-центре проходит 18-е заседание межправительственной комиссии по экономическому сотрудничеству между Азербайджаном и Россией.

(Автор: Эльдар Джанашвили)

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