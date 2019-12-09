Азербайджано-российские отношения перешли на новый уровень - Максим Орешкин

БАКУ /Trend/ - Азербайджано-российские отношения перешли на новый уровень, заявил журналистам министр экономического развития России Максим Орешкин, передает в понедельникTrend

Министр отметил, что сегодняшнее подписание двух протоколов, открытие завода фармацевтической продукции ХайатФарм, закладка фундамента заводов по обслуживанию и ремонту вертолетов в Пираллахи и строительных материалов "Пеноплекс" выводит азербайджано-российские отношения с уровня торговых отношений на уровень глубокой интеграции.

"Подписание программы по сотрудничеству в сфере АПК подразумевает под собой не только обмен собственно аграрной пищевой продукцией, но и обмен удобрениями, сельхозтехникой и инфраструктурой, обмен опытом в сфере ветеринарии и борьбе с инфекциями в области растениеводства - другими словами, сотрудничество в этом секторе перешло на совершенно другой этап" - сказал Орешкин

Протокол в сфере туризма, отметил российский делегат, также является не менее важным результатом сегодняшнего заседания. В частности, усилия направлены на увеличение взаимного пассажиропотока.

"Возможности России и стремление Азербайджана открывают широкие возможности для развития, расширения и углубления экономических отношений двух стран", - сказал Орешкин.

Напомним, сегодня в бакинском бизнес-центре проходит 18-е заседание межправительственной комиссии по экономическому сотрудничеству между Азербайджаном и Россией, на которой присутствуют заместители глав всех министерств Азербайджана, посол Азербайджана в России Полад Бюль-Бюль оглы, министр экономического развития России Максим Орешкин и другие высокопоставленные лица.

В рамках заседания вице-премьером Азербайджана Шахином Мустафаевым и министром экономического развития России Максимом Орешкиным были подписаны программа сотрудничества в сфере АПК и туризма между Россией и Азербайджаном на 2020-2022 гг.

Также намечено открытие фармацевтического завода ХайатФарм и заводов по обслуживанию и ремонту вертолетов в Пираллахи и строительных материалов "Пеноплекс".

(Автор: Эльдар Джанашвили. Редактор: Ровшан Гусейнов)

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