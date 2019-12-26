В 2019 году в Азербайджане проведено 400 тренингов для молодых фермеров

26 декабря 2019 12:32 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Агентство по аграрному кредитованию и развитию в рамках проекта по поддержке молодых фермеров в 2019 году провело 400 различных тренингов в 21 районе Азербайджана.

Как сообщает Trend, об этом в четверг на пресс-конференции, посвященной итогам года, сказал председатель Агентства по аграрному кредитованию и развитию при министерстве сельского хозяйства Мирза Алиев.

По словам Алиева, в рамках тренингов 15 молодым фермерам было выдано кредитов на 225 тысяч манатов.

Председатель Агентства отметил, что в летней школе Академии Проекта по повышению аграрной занятости (AMAL) в 2019 году приняли участие 57 представителей молодежи из 25 районов.

(Автор: Эльдар Джанашвили)

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