МИД Узбекистана: Главное внешнеполитическое событие 2019 года

БАКУ/Trend/- Министр иностранных дел Узбекистана Абдулазиз Камилов подвел основные внешнеполитические итоги уходящего года, сообщает Trend со ссылкой на МИД Узбекистана.

Всего в 2019-м состоялось 18 визитов на высшем уровне.

В рамках мероприятий на высшем и высоком уровнях подписаны 122 двусторонних документа, в том числе четыре межгосударственных договора, 31 межправительственный и 52 межведомственных договора, а также 35 иных документов между учреждениями и регионами.

Главным внешнеполитическим событием 2019 года, безусловно, является проведенная 29 ноября в Ташкенте по инициативе президента Шавката Мирзиёева консультативная встреча глав государств Центральной Азии.

На саммите лидеры стран договорились об учреждении регулярных консультативных встреч в качестве региональной диалоговой площадки для конструктивного и открытого обсуждения актуальных вопросов сотрудничества в регионе и решения общих проблем.

Данный саммит стал важной вехой в укреплении атмосферы дружбы, добрососедства, всестороннего сотрудничества, взаимного уважения и доверия в Центральной Азии благодаря, прежде всего, личному вкладу главы Узбекистана.

(Автор: Фахри Вакилов. Редактор: Юсиф Агаев.)

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