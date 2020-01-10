Грузинские компании примут участие в международной выставке в Великобритании

БАКУ /Trend/ - Грузинские компании, представляющие пищевую индустрию, примут участие в Международной выставке Food and Drink Expo 2020, которая пройдет в городе Бирмингем (Великобритания) с 30 марта по 1 апреля.

Об этом сообщает Trend в пятницу со ссылкой на агентство "Производи в Грузии".

Масштабная выставка ежегодно объединяет до 1,5 тысячи компаний и 30 тысяч визитеров. Более 700 торговых стендов охватывают все современные тенденции в мировой пищевой промышленности.

Грузинские компании, которые хотят принять участие в выставке, должны пройти регистрацию на веб-сайте агентства до 24 января.

В рамках деловой программы выставки намечено проведение тематических семинаров, презентаций, "круглых столов", на которых пройдут обсуждения состояния и перспектив развития пищевой индустрии и другие актуальные вопросы данной сферы.

Food and Drink Expo 2020 – это международная платформа для лидеров пищевой индустрии из десятка стран. Компании-участники проведут презентации своей продукции, устроят дегустации для гостей.

(Автор: Тамилла Мамедова)

Twitter: @Mila61979356

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