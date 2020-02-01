В очередном районе Азербайджана откроется предприятие малого бизнеса

1 февраля 2020 15:01 (UTC+04:00)

Доступ к платной информации предоставляется по подписке

Часть информационных материалов АМИ Trend, отмеченная знаком , доступна только подписчикам агентства.

Если Вы являетесь зарегистрированным пользователем, пожалуйста, введите свой логин и пароль

azericard

Подписаться на новости

Для подписки на информационные продукты АМИ Trend, получения платного доступа к новостям агентства, размещения рекламы и приобретения фотографий обращайтесь к нам:
Телефон: (+994 12) 437-12-68
E-mail: sales@trend.az

Оставить заявку для оформления платной подписки на издания АМИ Trend можно по адресу subscribe@trend.az. Заполните нижеследующую форму и наши менеджеры свяжутся с вами в самые кратчайшие сроки:

Capcha code
Обновить картинку
Новости по теме
Азербайджанский завод определился с датой выпуска новой промышленной продукции
Бизнес 15:14
Исламский мир должен принудить Армению к деоккупации азербайджанских территорий - пакистанский эксперт
Политика 15:02
Армения всячески затягивает исполнение достигнутых договоренностей по Карабаху - российские эксперты
Политика 12:38
Gulf Drilling Azerbaijan о планах по бурению на 2020-й год
Энергетика 12:15
Контракты с ACWA Power и Masdar могут привлечь больше инвестиций в Азербайджан
Энергетика 11:56
Посол: Латвию и Азербайджан могут связать новые логистические цепочки
Транспорт 11:39
Лента новостей
Грузия увеличила экспорт минеральной воды
Бизнес 16:05
В средних школах Азербайджана замещены все вакантные учительские места
Общество 15:49
ЦИК Азербайджана: На парламентских выборах аккредитованы наблюдатели из 55 стран
Политика 15:46
ЦИК Азербайджана дал поручения ОИК в связи со встречами с кандидатами
Политика 15:40
Обзор рынка капитала Грузии за неделю
Финансы 15:23
Президент Ильхам Алиев выразил соболезнования Си Цзиньпину
Политика 15:22
Казахстанская нефтегазовая компания закупит насосы
Тендеры 15:19
NBC Bank увеличил совокупные активы
Финансы 15:19
Азербайджанский завод определился с датой выпуска новой промышленной продукции
Бизнес 15:14