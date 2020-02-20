Бразильский регулятор не будет повторно проверять сделку Embraer и Boeing

Административный совет по экономической защите (CADE) Бразилии отклонил ходатайство Генпрокуратуры о проведении дополнительной проверки сделки между национальным авиапроизводителем Embraer и американским концерном Boeing. Об этом ведомство сообщило в среду на своем сайте, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Как указал CADE, полномочия прокуратуры не распространяются на сделки, касающиеся слияния предприятий. Соответствующий запрос имеет право подать только "третья заинтересованная сторона в двухнедельный срок".

27 января ведомство одобрило соглашение между авиапроизводителями, которое подразумевает создание двух СП. В первом СП, которое будет построено на мощностях Embraer и займется производством среднемагистральных пассажирских самолетов, Boeing получит долю в 80%, у Embraer останется 20%. Второе СП будет производить военно-транспортный самолет KC-390, в нем у бразильской компании будет доля в 51%, у американской - 49%. Ранее стоимость этого СП оценивалась в $5,26 млрд.

В конце 2018 года Embraer и Boeing согласовали условия сделки о создании совместного предприятия. В начале 2019 года было объявлено о поддержке слияния властями Бразилии, которые, будучи обладателями золотой акции, имели право наложить вето.

В октябре 2019 года Еврокомиссия открыла углубленное расследование сделки в связи с опасениями, что соглашение может снизить конкуренцию в отношении коммерческих воздушных судов. Как сообщало агентство Reuters, этот процесс должен завершиться к 30 апреля 2020 года, после чего в случае положительного решения сделка будет готова к подписанию.