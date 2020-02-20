Казахстан официально запретил вывоз из страны медсредств индивидуальной защиты

БАКУ /Trend/ - Казахстан официально ввел запрет на вывоз из страны медицинских средств индивидуальной защиты, сообщает в четверг Trend со ссылкой на Комитет контроля качества и безопасности товаров и услуг Казахстана.

Сообщается, что данный шаг принят в рамках защиты интересов национальной безопасности и здоровья граждан Казахстана.

Так, председателем Комитета контроля качества безопасности товаров и услуг министерства здравоохранения издан приказ о запрете на выдачу разрешений на вывоз с территории Казахстана средств индивидуальной защиты (респираторы, защитные очки, защитные (противочумные) костюмы I-II-типов или одноразовые защитные (противочумные) костюмы, маски медицинские, маски респираторы, халаты, перчатки).

Ожидается, что данный запрет позволит обеспечить санитарно-эпидемиологическое благополучие населения страны в период осложнения эпидемиологической ситуации по коронавирусной инфекции в мире.

Отметим, что ранее официальный представитель министерства здравоохранения Казахстана Диас Ахметшарип сказал, что Казахстан запретил местным производителям экспортировать медицинские маски в Китай. Однако позднее министерство индустрии и инфраструктурного развития Казахстана опровергло данное заявление.

Напомним, что в декабре 2019 года власти Китая проинформировали Всемирную организацию здравоохранения о вспышке неизвестного вида пневмонии в городе Ухань, расположенном в центральной части страны. По этой причине на данный момент Казахстан приостановил автобусное, железнодорожное и воздушное сообщение с Китаем.

Специалисты установили возбудителя болезни – коронавирус 2019-nCoV. По последним данным, общее число зараженных вирусом на территории Китая достигло 74,578 тысячи человек, 2,128 тысячи из которых скончались.

За пределами Китая случаи заражения зафиксированы в Гонконге, Макао, Тайване, Таиланде, Японии, Южной Корее, США, Канаде, Вьетнаме, Сингапуре, Непале, Франции, Австралии и Малайзии.

(Автор: Наргиз Садыхова)

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